Des places de vaccination sans rendez-vous à Montréal

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal précise que ce sont les vaccins contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech et Moderna qui seront administrés à cet effet.

La vaccination est actuellement offerte aux Québécois de 25 ans et plus et elle sera élargie aux 18 ans et plus dès le vendredi 14 mai.

Cette opération de vaccination vise entre autres à joindre les jeunes qui sont désormais invités à recevoir leur premier vaccin et qui pourraient être fortement intéressés par la formule du sans rendez-vous , lit-on dans le communiqué du CIUSSS.