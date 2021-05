Mashteuiatsh, Essipit et Pessamit s'opposent officiellement à GNL Québec

Leur position a été transmise par communiqué mercredi après-midi.

Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (Première Nation des Pekuakamiulnuatsh) et le Conseil des Innus de Pessamit ont dorénavant un avis fortement défavorable face au projet de construction d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay par GNL Québec , ont-elles annoncé.

Essipit et Pessamit sont situées sur la Côte-Nord et Mashteuiatsh au Lac-Saint-Jean. Le projet, par le tracé de son gazoduc et par l'exportation du gaz naturel liquéfié par le Saguenay, se trouve sur leur territoire ancestral commun.

Lors de leur passage devant le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement ( BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement ) en octobre dernier, les trois communautés, qui parlent d'une voix commune, étaient demeurées neutres. Elles avaient alors soulevé des questionnements, notamment sur le béluga, mais elles avaient dit vouloir attendre la fin des analyses environnementales pour se prononcer officiellement.

Selon le communiqué, les préoccupations alors soulevées se sont amplifiées. Le rapport du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement est venu confirmer l’appréhension des Premières Nations touchant plusieurs enjeux importants à l’égard de l’acceptabilité environnementale, sociale et économique qui affecteront indéniablement les générations futures , ajoutent les trois communautés.

Une réponse finale est attendue cet été de la part du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette. Toutefois, lors du dépôt du rapport, il a émis trois conditions aux promoteurs, soit trouver l'acceptabilité sociale, favoriser la transition énergétique et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Les leaders des Premières Nations concernées sont fortement préoccupés par la décision que les gouvernements prendront à l’égard du projet Énergie Saguenay et les interpellent à agir et à s’engager maintenant. Pour eux, ce projet porte préjudice aux futures générations et est nettement incohérent avec une saine vision d’avenir ainsi qu’avec les défis globaux et sociétaux des prochaines décennies , est-il aussi mentionné dans le communiqué.

Les Premières Nations précisent cependant qu'elles ne remettent pas en cause les relations et le dialogue qu'ils entretenaient avec le promoteur. En mars 2020, l'entreprise Gazoduq avait annoncé une entente de collaboration avec huit communautés autochtones. Le président d'alors, Louis Bergeron, avait déclaré qu'il avait comme objectif d'ici la décision finale d'investissement qui va arriver plus tard vers la fin 2021, d'avoir des ententes avec les communautés.

Rappelons que le projet consiste en la construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay et d'un gazoduc de 780 kilomètres qui permettrait d'acheminer du gaz naturel de l'Ouest canadien vers la région. Il est mené par Symbio Infrastructure, qui est le nouveau nom de la Société en commandite GNL Québec. Le projet comprend deux filiales, soit Gazoduq, pour le gazoduc, et GNL Québec, pour l'usine nommée Énergie Saguenay.

Dans son rapport rendu public en mars, le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement a estimé que les risques du projet de GNL Québec dépassent les avantages. Par la suite, des municipalités saguenéennes ont tout de même réitéré leur appui par résolution du conseil municipal. Saguenay, Saint-David-de-Falardeau et Saint-Honoré sont allées en ce sens.

Une réaction de GNL Québec devrait être transmise plus tard mercredi.