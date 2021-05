Kim O’Bomsawin s’entretient avec des personnalités autochtones pour ICI Première

La programmation estivale d’ICI Première, dévoilée ce matin, offrira de longs entretiens de la cinéaste et écrivaine abénakise Kim O’Bomsawin avec des personnalités autochtones issues de cinq Premières Nations.

Kim O’Bomsawin animera l’émission Laisse-nous raconter : les grands entretiens du 20 mai au 17 juin 2021. Elle y mènera des entrevues avec Jennifer O’Bomsawin, Alexandre Bacon, Constant Awashish, Caroline Monnet et Ghislain Picard.

Jennifer O’Bomsawin est une Wendat de Wendake et Abénakise d’Odanak. Elle est conseillère du grand chef de la Nation huronne-wendat. Elle racontera son parcours et donnera son point de vue sur la place des jeunes et des femmes en politique.

L'artiste Caroline Monnet devant une tapisserie qu'elle avait créée spécifiquement pour une exposition à la Galerie du Nouvel-Ontario. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Le conteur Alexandre Bacon est un Innu de Mashteuiatsh. Il œuvre depuis plusieurs années à promouvoir la richesse culturelle des peuples autochtones. Caroline Monnet est une artiste multidisciplinaire d’origine anishinabe et française.

Constant Awashish a été élu à 33 ans grand chef du Conseil de la Nation atikamekw. Il racontera son parcours personnel et politique. Innu de Pessamit, Ghislain Picard est chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador depuis 1992.

La série Carte blanche

Radio-Canada a également annoncé mercredi que la série Carte blanche reviendra du 14 mai au 18 juin avec six animateurs et animatrices qui proposent six sujets d’émissions très différents.

La chroniqueuse culturelle du 15-18, Catherine Richer, entamera cette série le 14 mai en parlant du parcours d’Antonia Nantel, membre fondatrice de l’Orchestre symphonique de Montréal, dont la contribution est restée dans l’ombre d’hommes plus connus.

Le 21 mai, ce sera au tour de l’animateur et réalisateur d’ICI Première Jean-Philippe Pleau de parler de transfert de classes sociales. Il s’entourera de personnes qui ont vécu cette expérience pour réfléchir et témoigner sur le sujet.

L’éditorialiste de La Presse Paul Journet utilisera sa carte blanche, le 28 mai, pour explorer les aspects physiques, sociaux et psychologiques du déconfinement.

Olivier Niquet Photo : Radio-Canada / Mathieu Arsenault

Le coanimateur de La soirée est (encore) jeune et auteur Olivier Niquet offrira le 4 juin une heure spéciale sur le rock québécois et francophone.

Toujours sur le thème de la culture, le réalisateur et animateur Jocelyn Lebeau en proposera une célébration sous la forme d’un jeu-questionnaire le 11 juin.

Cette série se conclura le 18 juin avec l’animatrice et réalisatrice Chloé Sondervorst, qui s’intéressera à la relation des Canadiennes et Canadiens avec la nature.

Les émissions estivales de retour

L’émission La nature selon Boucar, animée par Boucar Diouf, sera de retour en ondes le 5 juin prochain. Bien entendu commencera la saison estivale le 24 mai en remplacement de Pénélope. Ce sera le troisième été de Stéphan Bureau à la barre de cette émission. Pierre Brassard animera quant à lui Parasol et gobelets à compter du 23 mai.

Boucar Diouf, auteur et animateur Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Guylaine Tremblay et Chantal Lamarre animeront Le plus beau métier du monde du 14 mai au 18 juin.