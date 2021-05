Canalisation 5 : Enbridge défie l'ultimatum du Michigan

La société basée à Calgary avait déjà indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de se plier à l'ultimatum.

Notre responsabilité est envers les habitants du Michigan et de la région des Grands Lacs. Enbridge continuera de livrer par la canalisation 5 une énergie sécuritaire, fiable et abordable pour alimenter les économies de la région , a soutenu l'entreprise dans un courriel.

En novembre dernier, le Michigan avait donné 180 jours à l'entreprise canadienne pour fermer la canalisation 5.

Dans une lettre envoyée mardi aux dirigeants d'Enbridge et obtenue par Radio-Canada, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, est allée plus loin, menaçant la société de conséquences financières.

Advenant une victoire devant les tribunaux, l'État entend réclamer les profits découlant d'une utilisation délictueuse de ses terres au-delà du 12 mai et résultant d'un enrichissement illégitime , a averti la dirigeante démocrate, qui brandit des arguments environnementaux pour expliquer l'ordre de fermeture.

La fermeture éventuelle du pipelier transfrontalier aurait de graves et vastes ramifications , et la décision unilatérale du Michigan soulève d'importantes questions fédérales et internationales liées au commerce interétatique et international , a répondu Enbridge dans la réponse envoyée à Radio-Canada.

C'est pourquoi l'affaire est devant la cour fédérale où le juge a ordonné une médiation. Nous sommes convaincus que l'une de ces voies aboutira à une résolution.

Mardi, le Canada a d'ailleurs déposé devant une cour fédérale du Michigan un mémoire en amicus curiae, soit en tant que non-partie à l'affaire, dans lequel il s'opposait à la fermeture de l'oléoduc et soutenait le processus de médiation.

Le gouvernement Trudeau a invoqué sa sécurité énergétique et ses intérêts économiques, ainsi que les engagements des États-Unis pris à son endroit.

Enbridge a indiqué dans un communiqué que d'autres tierces parties avaient eux aussi soumis des avis au tribunal. Elle compte notamment parmi ses alliés intervenus devant la cour les procureurs de l'Ohio et de la Louisiane, les Chambres de commerce du Canada, des États-Unis, du Michigan et de l'Ohio.

L'oléoduc, qui traverse le Michigan et le détroit de Mackinac, entre les lacs Huron et Michigan, pour se rendre jusqu'en Ontario, transporte chaque jour 540 000 barils de pétrole brut léger et de gaz naturel destinés à des raffineries du Québec et de l’Ontario ainsi qu'à des États américains.