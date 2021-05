Vaccination : les rendez-vous s’envolent à Québec

Les plages de rendez-vous pour obtenir un vaccin contre la COVID-19 sont de moins en moins nombreuses dans la région de Québec. Alors que toutes les personnes de 18 ans et plus pourront réserver leur dose d’ici vendredi, la santé publique assure que d’autres rendez-vous seront bientôt disponibles.

En mi-journée, mercredi, il ne restait que quelques rendez-vous disponibles au début juin dans les grands centres de vaccination de la Capitale-Nationale. Quelques rendez-vous étaient aussi disponibles en pharmacie. La plupart d’entre elles n’offrent toutefois que le vaccin AstraZeneca, qui ne peut être administré qu’aux 45 ans et plus.

Plus de 25 000 plages horaires ont été ajoutées depuis hier [mardi] et d'autres ajouts seront faits en fonction des inscriptions à venir. Les pharmacies en ajouteront également , précise la coordonnatrice des relations médias du CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Mélanie Otis.

Par ailleurs, les deux pôles de vaccination en entreprise de Québec ouvriront leurs portes d'ici la fin mai.

Près de la moitié des 25-29 ans ont pris rendez-vous

Quelques heures après l’ouverture de la prise de rendez-vous pour les 25-29 ans, près de la moitié d’entre eux avaient pris rendez-vous ou avaient déjà reçu leur vaccin en Capitale-Nationale. L’objectif de vacciner 75 % de la population est d’ailleurs déjà atteint pour toutes les tranches d’âge de plus de 40 ans dans la région.

Pourcentage de personnes vaccinées ou qui ont pris rendez-vous (Capitale-Nationale) 45-49 ans : 76 %

40-44 ans : 76 %

35-39 ans : 71 %

30-34 ans : 60 %

25-29 ans : 47 %

18-24 ans : 23 % Source : CIUSSS de la Capitale-Nationale

Moins de jeunes vaccinés en Chaudière-Appalaches

Le pourcentage de jeunes vaccinés ou qui ont pris rendez-vous est plus faible en Chaudière-Appalaches. L’objectif de 75 % est atteint seulement pour les tranches d’âge supérieures à 60 ans.

Pourcentage de personnes vaccinées ou qui ont pris rendez-vous (Chaudière-Appalaches) 50-59 ans : 60 %

40-49 ans : 40 %

30-39 ans : 25 %

20-29 ans : 16 %

0-19 ans : 1 % Source : CISSS de Chaudière-Appalaches

Mercredi, plusieurs rendez-vous étaient toujours disponibles à la fin mai au site de vaccination du Centre de congrès et d’exposition de Lévis, au Centre des congrès de Thetford et à l’hôtel l'Oiselière, à Montmagny.

Dès vendredi, il y aura de nouvelles plages disponibles pour les 18-24 ans , précise l'agente d'information du CISSS Centre intégré de santé et de servies sociaux de Chaudière-Appalaches, Maryse Rodrigue.

Légère hausse du nombre de cas

La grande région de Québec a enregistré un nombre de nouveaux légèrement plus élevé que mardi. En Capitale-Nationale, 60 nouveaux cas s’ajoutent, alors que mardi, seulement 38 cas ont été rapportés.

En Chaudière-Appalaches, on compte 94 nouveaux cas, contre 80 recensés la veille. Deux décès sont rapportés en Capitale-Nationale, et aucun en Chaudière-Appalaches.