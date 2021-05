Ellen DeGeneres arrêtera son émission en 2022

La célébre animatrice Ellen DeGeneres a annoncé mercredi que la prochaine saison de son émission The Ellen DeGeneres Show serait la dernière, car elle veut relever de nouveaux défis.

Le populaire talk-show d'après-midi, lancé en 2003, a connu récemment une importante chute des cotes d'écoute.

L’an dernier, cette émission et son animatrice avaient été ciblées par des accusations de harcèlement et des allégations faisant état d’un climat de travail toxique.

L'année 2022 coïncide avec la fin du contrat d'Ellen DeGeneres avec Warner Bros, qui distribue son émission.

Quand vous êtes une personne créative, vous avez constamment besoin d'être mis au défi et aussi géniale que soit cette émission, et aussi amusante soit-elle, ce n'est plus un défi , a déclaré Ellen DeGeneres au magazine Hollywood Reporter, qui a d'abord annoncé la nouvelle.

Des cotes d'écoute en baisse de plus de 40%

L'animatrice, qui a construit sa marque sur la devise « Soyez gentils » (« Be Kind »), a ouvert sa 18e saison en septembre dernier avec de longues excuses.

Trois membres de l’équipe de production de The Ellen DeGeneres Show avaient quitté le navire au cours de l'été dernier à la suite d'allégations faisant état d'un milieu de travail dysfonctionnel et de comportements inappropriés, dont de l'inconduite sexuelle et une insensibilité à des remarques à caractère raciste.

Selon les chiffres de Nielsen, le nombre de téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission a baissé de plus de 40 % cette saison, passant de 2,6 millions à 1,5 million.