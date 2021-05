La Nouvelle-Écosse suspend l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca

Cette décision est motivée par la prudence, la science et la disponibilité des vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna , a indiqué le docteur Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, lors d'un point de presse, mercredi.

Le ministère provincial de la Santé évoque la formation de caillots de sang lié à ce vaccin chez une minorité de personnes ayant reçu le produit d'AstraZeneca. Aucun cas semblable n’a toutefois été signalé en Nouvelle-Écosse, a précisé le Dr Strang.

Les autorités médicales communiqueront rapidement avec ceux qui ont déjà un rendez-vous pour recevoir un vaccin d’AstraZeneca, dit le gouvernement. On promet à ces personnes le vaccin de Moderna ou de Pfizer pour leur première dose.

Iain Rankin (à gauche), premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et le Dr Robert Strang (à droite), médecin hygiéniste en chef de la province, le 4 mai 2021 à Halifax. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Une décision sur le vaccin d'AstraZeneca comme deuxième dose sera prise lorsque des renseignements supplémentaires seront fournis par le Comité consultatif national de l'immunisation ( CCNIComité consultatif national de l'immunisation ), ajoute le ministère provincial de la Santé.

En conférence de presse mercredi, le premier ministre néo-écossais Iain Rankin a reconnu que la population perçoit défavorablement le produit d'AstraZeneca.

Il y aurait un millier de Néo-Écossais, dit-il, qui avaient un rendez-vous pour ce vaccin, mais l'ont annulé dès qu'ils sont devenus admissibles à un vaccin à ARNm.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

149 nouveaux cas, 119 rétablissements

Le gouvernement provincial signale mercredi 149 nouveaux cas de COVID-19.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique est passé de 1591 à 1621. La province a confirmé le rétablissement de 119 autres personnes qui avaient contracté la maladie.

Il y a mercredi 73 personnes souffrant de COVID-19 qui sont hospitalisées en Nouvelle-Écosse, et 14 de ces patients se trouvent aux soins intensifs. C’est neuf hospitalisations de plus que la journée précédente, et quatre patients de plus sont entrés aux soins intensifs.

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse a réagi en augmentant le nombre de lits aux soins intensifs, car le nombre de personnes qui en ont besoin est plus élevé qu'anticipé.

Il y a moins de cinq patients qui étaient aux soins intensifs dans la zone centrale de la province qui ont été transférés aux soins intensifs dans une autre région de la province, ajoute la régie de santé. Certains de ces patients ont la COVID-19 et d'autres sont aux soins intensifs pour d'autres problèmes de santé.

À lire aussi : 118 nouveaux cas signalés mardi en Nouvelle-Écosse

La grande majorité des nouvelles infections (116) a été, une fois encore, dépistée dans la région centrale de la province, qui comprend entre autres Halifax. Il y a transmission communautaire du coronavirus dans cette zone.

On signale 13 nouveaux cas dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse, 11 dans l’est de la province et neuf dans la partie nord. Il n’y a pas de transmission communautaire du virus dans ces régions.

Les laboratoires de la province ont analysé samedi 7289 tests de dépistage effectués sur des Néo-Écossais.