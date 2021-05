Homicide involontaire de Dany Ruel : Junior Morin acquitté

Au terme d'un procès qui s'est échelonné sur deux jours, la juge Danielle Côté a rendu un verdict de non-culpabilité. Celle-ci a cru la version des faits de l'accusé, qui alléguait avoir agi en légitime défense après avoir été attaqué par M. Ruel, le soir du 26 octobre 2019.

La juge Côté a indiqué que l'accusé avait témoigné avec candeur et sincérité. Au surplus, elle a mentionné que certains témoins ont agi de manière complaisante, et qu'ils ont eu des restrictions mentales sur certains aspects de la preuve. Enfin, elle a retenu que l'analyse de la scène de crime des policiers corroborait la version de l'accusé et contredisait celle d'une dame qui se trouvait sur les lieux , a fait savoir l'avocat de Junior Morin, Me Patrick Fréchette.

La poursuite pourrait décider de porter le jugement en appel, mais comme cette décision doit absolument se baser sur une erreur de droit de la juge, Me Fréchette affirme qu'il serait fort étonné que cela se produise.

C'est certain que je suis satisfait du verdict, mais ce n'est rien de comparable au soulagement qu'ont pu ressentir mon client et les membres de sa famille. Une citation de :Me Patrick Fréchette, avocat de la défense