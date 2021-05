Les Trailer Park Boys ont 20 ans

D’abord présentée à la télévision puis sur la plateforme Netflix, au grand écran et en balados, la série met en scène trois copains nommés Ricky, Julian et Bubbles. Ils vivent dans un parc de maisons mobiles et ils ont toutes sortes de démêlées avec la justice à cause de leurs petites combines.

Qu’est-ce qui fait le succès de cette série? Le fait qu’elle est de la région de l’Atlantique y est peut-être pour quelque chose, selon le comédien André Roy.

Je ne l’ai pas découverte comme tout le monde au début. Je pense que ç’a pris du temps, quand c’est devenu un phénomène que les gens adoraient ou détestaient, mais on en entendait parler. Je pense que comme n’importe quelle production qu’on fait ce qu’on veut, c’est que les gens en entendent parler. Donc, ils ont réussi leur pari. Mais aussi le fait que c’était tourné en Atlantique, il y avait une scène nationale pour eux. On voyait des décors qu’on n’était pas habitué à voir et aussi un environnement qu’on connaissait moins , explique André Roy.

Je pense qu’ils ont réussi un tour de force d’amener des gens à s’intéresser à une série dans un peu plus l’univers des gens qui vivent dans des roulottes, dans des parcs de roulottes. Je suis juste impressionné que ça fasse autant longtemps que cette série-là a été créée. Une citation de :André Roy, comédien

Pour les artisans du cinéma et de la télévision dans la région, le fait de voir une télésérie durer si longtemps ne peut que faire rêver.

Ça donne plus que de l’espoir. C’est une preuve tangible que c’est possible de réussir, peu importe dans le milieu qu’on est. Je dis non seulement aux créateurs d’aujourd’hui qui sont en Atlantique qu’ils peuvent réussir à le faire, c’est encore plus possible et plus rapide parce que ç’a pris quand même plusieurs années à ce phénomène-là. Qu’on parle encore aujourd’hui d’eux, moi, je les considère comme des pionniers , ajoute André Roy.

Trailer Park Boys a su trouver un public au Canada, aux États-Unis et ailleurs à l'étranger. Son équipe a bien l'intention de continuer de raconter le quotidien des trois sympathiques voyous qui rêvent de devenir riches, au grand bonheur de leurs admirateurs.

D’après un reportage de Marie Andrée Leblond