Horaires de faction des paramédics : Malartic met en demeure le gouvernement

La Ville demande depuis plusieurs années la mise en place d’horaires à temps plein, afin de réduire les délais d’intervention des paramédics.

Cette revendication avait reçu l’appui du CISSS-AT, l’automne dernier, mais le ministère de la Santé n’a pas retenu la recommandation présentée par la région, au grand dam du maire Martin Ferron .

Le CISSS-AT a fait le travail d’évaluation et on rentrait dans les paramètres pour avoir des ambulanciers permanents, compte tenu du volume d’appels, souligne le maire. Le ministère n’a pas l’air de vouloir écouter et croire nos chiffres. La situation est décriée par tout le monde dans la région. On ne peut plus se permettre de perdre des vies pour des technicalités administratives. On n’est pas des citoyens de second ordre et on mérite un service égal aux autres et de qualité.

Pour la Ville de Malartic, l’heure est maintenant venue d’envisager des recours devant les tribunaux pour faire bouger les choses.