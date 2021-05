Régis Labeaume passe le flambeau à Marie-Josée Savard

Elle a l'écoute naturelle, le ton conciliant et elle est patiente. Exactement ce dont ont besoin nos concitoyennes et concitoyens en pandémie et au sortir de celle-ci et cela fera sûrement du bien après 14 ans de Labeaume , a déclaré le maire sortant pour présenter la candidate qui cumule 8 ans d’expérience au comité exécutif.

Régis Labeaume croit en Marie-Josée Savard. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Femme d'affaires

Équipe Labeaume devient donc officiellement Équipe Marie-Josée Savard. La femme d’affaires qui tient un restaurant depuis maintenant près de 23 ans s’estime particulièrement bien placée pour comprendre la réalité des commerçants après plus d’un an de pandémie.

Je me considère privilégiée d'être la nouvelle présidente de cette belle équipe qui changera de nom, mais dont les valeurs profondes telles que l'intégrité et la rigueur continueront à nous guider. Une citation de :Marie-Josée Savard, chef d'Équipe Marie-Josée et candidate à la mairie de Québec

Si le maire Régis Labeaume a dû mener le combat politique pour lancer le projet de tramway, Marie-Josée Savard, si elle est élue, devra chapeauter le mégachantier qui transformera la capitale. Je connais ce projet sous toutes ses coutures et je me sens très bien outillée pour le mener à terme , affirme l’élue de Cap-Rouge–Laurentien.

Différente de Labeaume

D’un style résolument différent de celui du maire Labeaume, Marie-Josée Savard n’entend pas pour autant prendre ses distances des réalisations de l’équipe avec qui elle a fait ses débuts en politique municipale. Ces dernières années j'ai vraiment été dans le feu de l'action comme vice-présidente. Qu'on me dise que je suis la continuité, je prends ça de façon très positive.

Elle entend néanmoins donner une direction différente à son équipe. Sans vouloir dévoiler le contenu de sa plateforme électorale, elle laisse entendre que l’accent sur les grands projets sera probablement moins prononcé.

L'aménagement selon moi va être une des choses les plus importantes au cours du prochain mandat, que ce soit avec l'arrivée du réseau de transport structurant ou encore avec l'année qu'on vient de vivre où on est tombé dans un autre paradigme où le gens veulent se réapproprier leur quartier.

En comptant Marie-Josée Savard, cinq candidats sont en lice pour la mairie de Québec.