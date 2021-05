Toronto obtiendra 60 nouveaux tramways

Ces nouveaux véhicules seront construits à l’usine d’Alstom à Thunder Bay.

Il s’agit d’un investissement total de 568 millions de dollars, a déclaré Catherine McKenna, la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, lors d’un point de presse virtuel.

L’entrepôt et le garage d’entretien Hillcrest, à Toronto, sera aussi agrandi à l’aide des fonds compris dans cet investissement.

Les gouvernements ontarien et fédéral contribuent 180 millions de dollars chacun à l’enveloppe alors que la Ville de Toronto y met 208 millions de dollars.

La ministre des Transports de l’Ontario, Caroline Mulroney, a déclaré par voie de communiqué que ce nouvel investissement contribuera à offrir de nouvelles options de transport en commun modernes aux résidents travailleurs de Toronto et de la région environnante, tout en soutenant de bons emplois dans le Nord de l’Ontario .

De son côté, le maire de Toronto a salué la décision et a ajouté que le tramway est un élément important et essentiel du réseau de transport en commun de Toronto - le plus grand réseau de transport en commun au Canada .

Mardi, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 12 milliards de dollars pour le métro de Toronto ainsi que le train léger de Hamilton.