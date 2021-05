Ténèbre, de Paul Kawczak, meilleur roman au Prix des libraires du Québec

Cette récompense, la plus prestigieuse remise jeudi, est accompagnée d’une bourse de 10 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec. L’an dernier, c’est La trajectoire des confettis, de l’autrice Marie-Ève Thuot, qui avait remporté ce prix.

Le gagnant a tenu à remercier les libraires. Merci infiniment à toutes et tous les libraires du Québec pour l'honneur qu'ils et elles me font de distinguer mon livre après l'avoir si généreusement défendu en librairie. [...] Je souligne le courage et la solidarité de celles et ceux qui, comme les libraires de la librairie Raffin Plaza Saint-Hubert, ont montré que la lutte syndicale permet encore d'améliorer les conditions des travailleurs et des travailleuses , a déclaré Paul Kawczak par voie de communiqué.

L'autrice Daphné B. Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Daphné B., pour Maquillée, est lauréate dans la catégorie des essais québécois. Son livre sur le maquillage est décrit comme un hybride entre la poésie, la philosophie et le récit. Il aura une deuxième vie en 2021. En décembre dernier, les éditions Grasset ont annoncé en avoir acquis les droits pour l'Europe francophone. Son prix s’accompagne d’une bourse de 5000 $.

Je suis profondément émue de ce prix décerné par les libraires du Québec. J'appelle à ce que leur travail essentiel soit reconnu à sa juste valeur. Ils sont les piliers du monde du livre, qui est aussi le mien. Ce n'est pas tous les jours qu'un livre sur le maquillage remporte les lauriers du meilleur essai. Et si mon mascara dégouline un peu, c'est aujourd'hui par fierté. Merci du fond du cœur , a déclaré Daphné B.

En bande dessinée québécoise, c’est La bombe, de Laurent-Frédéric Bollée, Didier Alcante et Denis Rodier, qui a gagné le Prix des libraires du Québec. Les illustrations de l’album de 450 pages sur le bombardement atomique d’Hiroshima sont signées par le Québécois Denis Rodier. Elles ont nécessité un immense travail de quatre ans pour l’artiste.

La bande dessinée est un ouvrage historique qui raconte les coulisses de cet événement dramatique au cours duquel environ 140 000 personnes ont perdu la vie.

Lorrie Jean-Louis est la lauréate 2021 de la catégorie poésie, pour son premier recueil, La femme cent couleurs. Photo : Bryan Wilkat

Lorrie Jean-Louis est la lauréate 2021 de la catégorie poésie, pour son premier recueil, La femme cent couleurs. D’ailleurs, Lorrie Jean-Louis est membre du jury du Prix de la poésie Radio-Canada 2021.

L'accident de chasse, de David L. Carlson et Landis Blair, a remporté le prix récompensant une bande dessinée hors Québec. L’écrivaine et artiste américaine Tiffany McDaniel est victorieuse dans la catégorie des romans publiés à l’extérieur de la province pour son livre Betty.

L’Association des libraires du Québec (ALQ) a remis des prix aux œuvres qui ont le plus marqué ses membres au cours de la dernière année. C’est l’ensemble des libraires de la province qui ont voté pendant deux mois de scrutin pour désigner les œuvres primées. Il s’agit du plus haut taux de participation des dernières années.

Cette année encore, c’est avec un gala virtuel sur Facebook que les prix seront remis par l’Association des libraires du Québec (ALQ). Cette cérémonie sera animée par la comédienne Catherine Brunet. Lors de ce gala en ligne, Florence Blain-Mbaye, Normand D’Amour, Jemmy Echaquan Dubé et Catherine Trudeau prêteront leur voix pour lire des extraits des livres des personnes gagnantes.