« Ça ne donne rien de développer de la haine », dit le père de Jaël Cantin

En entrevue à Tout un matin, M. Cantin rappelle que depuis ce 16 janvier, lorsque le corps de sa fille a été retrouvé dans une mare de sang à Mascouche, sa vie et celle de toute sa famille ont basculé. Les parents éplorés se devaient toutefois de rester debout pour les petits-enfants.

On s’est restreints à aller au front […] On voulait les protéger, les garder loin de tous ces trucs-là. Ils avaient bien assez d’avoir subi la perte de leur mère , dit M. Cantin d’une voix fatiguée, mais digne .

On est restés forts, unis et bien patients

Sans la famille, on ne pouvait pas fonctionner, précise M. Cantin. On s’est un peu réunis comme dans un bunker, loin des médias, on s’est mis à la tâche . Nous avions des petits-enfants à nourrir et on avait besoin d’aide, poursuit-il.

On était 12 à la maison à coucher, ça avait l’air d’un camp de réfugiés […] On voulait que les enfants demeurent ensemble. Une citation de :Gaétan Cantin, père de Jaël Cantin

Viennent ensuite les difficultés du quotidien et la manière d’aborder le sujet de la disparition de la maman assassinée et du père emprisonné.

On a laissé les enfants venir à nous, explique M. Cantin. Les questionner sur ce qu’ils ont vu le soir du drame, on ne pouvait pas embarquer sur ce terrain-là, ce n’était pas notre travail , dit-il.

Le grand-père indique toutefois que la période du dodo durait de 7 h le soir à 9 h 30 ou 10 h avant que tout le monde soit rassuré et réconforté dans les premières semaines . Il arrivait, poursuit-il, que les petits-enfants demandent après leur père.

Il fallait les occuper, les réconforter et subvenir à leurs besoins premiers, les loger, les nourrir et leur permettre de jouer […]. La job d’un grand-papa, c’est du sérieux. Une citation de :Gaétan Cantin, père de Jaël Cantin

Aucune haine

Interrogé sur Benoit, reconnu coupable du meurtre prémédité de Jaël, M. Cantin laisse échapper un soupir, avouant que c’est difficile d’en parler.

Il est venu vivre avec nous, on l’a pris sous notre aile comme un fils adoptif , dit-il.

Ça ne donne rien de développer de la haine et de la rage, c’est juste nous miner par l’intérieur. Une citation de :Gaétan Cantin, père de Jaël Cantin

Ma fille est morte, ma fille a été assassinée par un membre de ma famille. C’est ça, la réalité , déclare M. Cantin.

Moins de paperasse

Le père de Jaël Cantin s’adresse aux autorités pour leur demander de faciliter les démarches administratives pour mieux aider les gens dans la même situation que celle de sa famille.

M. Cantin se sent investi d’une mission. Il dit vouloir faire avancer certains dossiers, faire bouger des choses, non seulement pour nous, mais pour tous les gens qui vivent des drames comme ça .