11 M$ pour d’importants travaux à l’aéroport de Mont-Joli

Ottawa accordera plus de 11 millions de dollars pour des travaux majeurs à l’aéroport de Mont-Joli tel que la réparation de la piste principale dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires.

Transports Canada a confirmé mardi un investissement total de 11 051 397 $ qui permettra de mettre en marche un vaste chantier qui comporte trois volets, soit la réfection du pavé de la piste principale, l’agrandissement du tarmac et la construction d’une voie de circulation parallèle à la piste.

En janvier, Transports Canada confirmait que le projet de 11 millions de dollars était conforme et qu’il devenait admissible.

Le président de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli, Bruno Paradis, se réjouit de l’annonce et précise qu’il s’agit du projet le plus important de l’histoire récente de l’aéroport de Mont-Joli.

Le gouvernement fédéral avait établi les critères pour que les aéroports aient accès à 740 millions de dollars en investissements au cours des six prochaines années.

L'objectif est de soutenir financièrement les grands aéroports pour qu'ils améliorent leurs infrastructures. Photo : Radio-Canada

Gaspé n'est pas en reste

L'aéroport de Gaspé recevra 1 million de dollars, des 740 millions débloqué par Ottawa pour aider les aéroports du pays.

Cette somme servira à remplacer la clôture qui assure la sécurité de la faune avoisinante.

La ministre du Revenu fédéral et députée de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthiller a aussi profité de l'annonce pour mentionner que son gouvernement injectera 186 MILLIONS dans le programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires.

L'industrie de l'aviation a été l'un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19, avec des bénéfices et un nombre de passagers en baisse en raison des restrictions de voyage et des fermetures de frontières.

Avec les informations de Xavier Lacroix et Sylvie Aubut