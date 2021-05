Des familles de victimes de la COVID-19 poursuivent Revera et l'ORSW

Les plaignants allèguent que Revera et les autorités sanitaires ont causé ou contribué au décès d'Ethel Lewsey, 99 ans, et de Manuel Calisto, 88 ans. L’ORSW est visé dans la plainte parce qu’il finance et supervise l’établissement.

En raison du manque flagrant de personnel causé par les inactions des mis en cause, les résidents ont été déshydratés et mal nourris et vulnérables aux effets de la COVID-19, et ont donc beaucoup souffert en conséquence , lit-on dans la plainte déposée à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba le 10 mai.

Au total, 56 résidents du foyer sont morts de complications reliées à la COVID-19 à l’automne dernier. Une éclosion y avait été déclarée le 20 octobre et, en l’espace de trois mois, 157 résidents et 74 membres du personnel avaient été infectés.

Un rapport d’enquête indépendant avait pointé le fait qu’une perte abrupte d’employés et un manque d’urgence ont contribué à l’éclosion meurtrière.

Manque de soins

La plainte allègue que Revera n'a pas fourni de soins médicaux et infirmiers, y compris des soins médicaux aigus, et n'a pas correctement éloigné physiquement les résidents pour contenir la propagation de la maladie.

Elle allègue également que Revera n'a pas veillé à ce qu'il y ait du personnel suffisant et adéquat dans l’établissement.

Les plaignants accusent aussi l'Office régional de la santé de Winnipeg de ne pas avoir identifié le manque de personnel et l'effet que cela a eu sur les soins aux résidents lorsque l’ORSW a effectué une inspection pendant l'éclosion.

Ils affirment aussi que l'autorité sanitaire n'a pas répondu de manière adéquate aux demandes de personnel supplémentaire formulées par Revera.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant un tribunal.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Revera a exprimé ses plus sincères condoléances à toutes les familles et amis des résidents touchés par la pandémie sans précédent de COVID-19 .

L’ORSW a refusé de commenter parce que l'affaire est devant la justice.

Selon des informations de Joanne Levasseur et Kristin Annable