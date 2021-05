Greg Selinger, ancien député de Saint-Boniface, recevra l'Ordre du Manitoba

L’Ordre du Manitoba est la plus haute distinction honorifique de la province. La Lieutenante-Gouverneur du Manitoba, Janice Filmon, a annoncé la liste des 12 récipiendaires mercredi matin par communiqué.

Affilié au Nouveau Parti démocratique (NPD) Greg Selinger a été élu député de Saint-Boniface en 1999. Il a ensuite été ministre des Finances et responsable des Services en langue française dans le gouvernement de Gary Doer.

En 2009, Greg Selinger est devenu chef du NPD et, par la même occasion, premier ministre du Manitoba. Il a été réélu en 2011 et a occupé le poste de premier ministre jusqu’à sa défaite contre le Parti progressiste-conservateur de Brian Pallister, en 2016.

La liste des 12 récipiendaires Steve Bell Franklin (Lynn) Bishop Elder Ruth Christie Michael Eskin, C.M. Gordon Goldsborough Gregg Hanson, C.M. Kyle Irving Ava Kobrinsky Claudette Leclerc Doris Mae Oulton Greg Selinger Arni Thorsteinson

L’Ordre du Manitoba devrait être remis le 15 juillet prochain au cours d’une cérémonie à Palais législatif. Néanmoins, le communiqué de presse précise que cela pourrait changer, selon le système de riposte à la pandémie de COVID-19 .

L’Ordre du Manitoba a été créé en 1999 et vise à honorer des Manitobains qui ont contribué à l’enrichissement du bien-être social, culturel et économique de la province et ses habitants.