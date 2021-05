COVID-19 : 2320 nouveaux cas et 32 morts en Ontario

L'Ontario recense moins de 3000 nouveaux cas de coronavirus pour le troisième jour de suite. Le nombre de patients aux soins intensifs atteint son plus bas niveau en trois semaines.

Santé publique Ontario confirme 2320 nouvelles infections et 32 décès de plus mercredi.

Toronto recense 712 nouveaux cas, suivi des régions de Peel (+452), York (+157), Durham (+139) et Hamilton (+113).

La moyenne de nouveaux cas par jour en Ontario au cours des sept jours précédents est de 2826, soit son niveau le plus bas depuis le 5 avril.

Hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations diminue à 1673 (-109).

Le nombre de patients aux soins intensifs (776) est sous la barre des 800 pour la première fois en trois semaines, après une baisse de 26.

Le nombre de patients nécessitant un respirateur est de 559 (-9).

Il y a 3477 nouvelles guérisons. Le nombre cas actifs passe sous la barre des 30 000, s'établissant à 29 962 (-1189).

Vaccination

Au cours des dernières 24 heures, 140 785 doses de vaccins ont été administrées dans la province.

Le record provincial est de près de 145 000 doses en une journée, atteint le 7 mai dernier.

À l'heure actuelle, un peu plus de la moitié des Ontariens de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose.

Mardi, l'Ontario a annoncé que, tout comme l'Alberta, il n'administrerait plus le vaccin d'AstraZeneca comme première dose, en raison du risque de thrombose. Aucune décision n'a encore été prise pour la deuxième dose que devaient recevoir les milliers d'Ontariens qui ont eu ce vaccin pour leur première dose.

Dépistage

Près de 45 700 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

C'est nettement plus qu'au cours des derniers jours, mais toujours bien en deçà de la capacité des laboratoires affiliés à la province qui peuvent analyser 70 00 échantillons par jour.

Le taux de positivité des tests est de 6,4 % mercredi.

Le nombre total de cas de COVID-19 recensés en Ontario depuis le début de la pandémie est de 499 412. Le bilan des morts est de 8374.

