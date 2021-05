Les 30 ans et plus désormais éligibles à la vaccination dans Windsor-Essex

Le Bureau de santé publique régional a annoncé mercredi cet élargissement.

Les travailleurs essentiels de catégorie 2 qui ne peuvent travailler à domicile sont également désormais admissibles à la vaccination. Il s'agit notamment d'employés des épiceries, du secteur de la restauration ou du transport.

Les résidents concernés peuvent prendre rendez-vous par le biais du site du bureau de santé dédié WEVax.ca  (Nouvelle fenêtre) .

Selon le médecin hygiéniste, le bureau de santé a élargi les critères d'admissibilité après avoir analysé l'approvisionnement en vaccins, les taux de couverture par groupes d'âge et les mécanismes de distribution du vaccin disponibles, qui comprennent les cliniques et les pharmacies.

Notre objectif est de vacciner chacun de nos résidents qui le souhaitent le plus rapidement possible, donc chaque fois que nous en avons l'occasion, nous essayons d'ouvrir de plus en plus de critères d'éligibilité pour augmenter l'accès , a indiqué le Dr Wajid Ahmed lors de son point de presse quotidien.

Qui peut se faire vacciner dans les centres de vaccination de masse ?

Les personnes de 30 ans et plus

Les personnes de 18 ans et plus des zones sensibles

Les personnes de 18 ans et plus avec des conditions de santé à risque et certains aides-soignants

Les travailleurs de la santé prioritaires

Les travailleurs essentiels (groupe 1 et 2)

Les adultes des Premières Nations, Métis et Inuits

Les adultes de centres de soin de santé

La vaccination dans les pharmacies :

Les personnes de 40 ans et plus

Les personnes de 18 ans et plus des zones sensibles (programme pilote)

Le Bureau de santé publique de Windsor a par ailleurs mis en place une liste d'attente pour les adultes de 18 ans et plus de toute la région qui veulent recevoir leur première dose. Les personnes inscrites seront contactées si un créneau horaire se libère le jour qu'elles ont sélectionné.

Chiffres du jour 46 nouveaux cas

330 cas actifs, dont 159 liés à des variants

19 hospitalisations, dont 3 en soins intensifs

5 éclosions, dont 4 sur des lieux de travail

170 787 résidents ont reçu au moins une dose de vaccin

Ailleurs dans le Sud-Ouest

Dans Sarnia-Lambton, le bureau de santé local signale mercredi 14 nouveaux cas, pour un total de 78 cas actifs.

L'agence sanitaire de Chatham-Kent a quant à elle rapporte cinq nouveaux cas de COVID-19. Au total, 35 cas sont actifs ans la région.