Céline Dion : en attendant Las Vegas, viva le vaccin

Pour Céline Dion, véritable marathonienne du spectacle, l'arrêt de sa tournée Courage causé par la crise sanitaire lui aura permis de se reposer et de voir la vie différemment.

Le temps que la vie nous a alloué à ma famille et à moi a été un grand luxe. Ç'a été extraordinaire de passer du temps à la maison. Pendant plusieurs mois, ç'a été exceptionnel , a déclaré la chanteuse, qui a d’ailleurs publié une photo d'elle entourée de ses enfants sur Instagram le jour de la fête des Mères.

Moi, je ne vais pas voir l'humanité de la même façon. Ces accolades, ces baisers, ces poignées de main. L'humanité, on ne va pas prendre ça pour acquis , a-t-elle ajouté lors de cet entretien virtuel.

Son cri du cœur pour la vaccination

Celle qui a été tenue à l'écart de son public depuis plus d'un an a profité de cette entrevue pour annoncer qu’elle donnera 10 concerts en novembre prochain au tout nouvel hôtel Resorts World Las Vegas.

Avant cela, elle reprendra sa tournée Courage à Winnipeg le 16 août prochain, si la situation sanitaire le permet. La chanteuse appelle donc les gens ayant la chance d'avoir accès au vaccin à en bénéficier.

J'encourage tout le monde à se faire vacciner parce que je pense qu'en ce moment, c'est la seule façon de rebâtir une immunité à travers le monde. Une citation de :Céline Dion

The show must go on

Cette annonce d'un retour sur la Strip survient presque deux ans après qu’elle a quitté le Caesars Palace, où elle avait donné un total de 1141 concerts entre 2003 et 2019.

Nos partenaires de spectacles sont venus nous voir en nous disant qu'il y avait un nouvel hôtel, le Resorts World Las Vegas, qui allait être extraordinaire avec un théâtre de 5000 places et de l'équipement à la fine pointe de la technologie, a-t-elle raconté. C'était très alléchant tout ça et puis je me suis dit "pourquoi pas?". C'est très excitant.

J'ai donc décidé de m'embarquer dans cette aventure. À chaque fois, c'est un défi de mettre la barre plus haute.

Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une salle construite spécialement pour l'arrivée de la chanteuse québécoise, puisque Carrie Underwood prendra sa suite en décembre avant de laisser sa place à Katy Perry. Quant au chanteur américain de musique country Luke Bryan, il montera sur la scène du Resorts World Las Vegas en février 2022.

Un spectacle qui promet d’être différent

S'il est encore trop tôt pour savoir si ces dix concerts annoncés seront les premiers d'une longue série, Céline Dion souhaite créer un spectacle différent.

Je peux pas ne pas chanter les chansons qui m'ont permis d'être où je suis rendue aujourd'hui. Mais comment les imaginer sur scène? Comment les changer un peu, mais pas trop? C'est ça, le défi. Une citation de :Céline Dion

Il y a un côté créatif qui m’habite parce qu’on monte le spectacle en ce moment. Il y a une folie parce que ça fait longtemps qu’on ne peut faire ce qu’on aime , a-t-elle ajouté.

Après une année difficile, tous les profits du premier concert de cette série de dix spectacles iront à la lutte contre la COVID-19. Le geste allait de soi, selon la chanteuse, qui a hâte de revoir ses admirateurs et admiratrices.

Quand je vais voir les fans à nouveau, je pense que ça va être comme une première, ça va être très émotif. Une citation de :Céline Dion

La diva est visiblement prête à remonter sur scène, mais elle ne veut pas brusquer les choses.

Les États-Unis ouvrent à nouveau doucement, mais quand on regarde en Europe, en Inde et au Canada, la lumière n'est pas arrivée au bout du tunnel. Il faut faire très attention. Alors allons-y doucement, mais sûrement.[...] Ça nous a appris que les simples plaisirs de la vie sont plus grands que nous et qu'il faut en profiter.

Si tout va bien, Céline Dion compte reprendre la portion européenne de tournée Courage en 2022 et en 2023

Céline Dion se produira au Resorts World Las Vegas les 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 et 20 novembre 2021. Les billets seront mis en vente le 24 mai à 7 h, heure de l’Est.