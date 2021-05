Épuisée, la propriétaire d’une résidence dénonce l'impact des prestations fédérales

Johanne Therrien estime que depuis l'implantation par le gouvernement Trudeau de la Prestation canadienne d'urgence (PCU), puis de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), l’embauche de personnel est encore plus difficile.

Elle implore Ottawa de mettre un terme au programme afin, croit-elle, de redonner la valeur du travail à la population.

Je pense que ce n'est pas de valoriser, puis ce n’est pas de motiver personne à faire ça. Une citation de :Johanne Therrien, propriétaire de la Résidence Sainte-Élizabeth-de-Warwick

Sa fille, Marie-Florence Hébert, prête main-forte à ses parents depuis le début de la pandémie. Elle estime que les employés potentiels sont rebutés par la lourdeur de la tâche et préfèrent se contenter des prestations gouvernementales.

Marie-Florence Hébert raconte que certains candidats demandent à être payés au noir ou encore à ne pas travailler plus de 15 heures par semaine afin de pouvoir continuer de toucher ces prestations.

On a des gens qui ne sont pas fiables. Quand ils travaillent juste 15 heures par semaine et qu’ils ont déjà un revenu qui rentre, quand il fait beau, ils ne rentrent pas , déplore madame Hébert. Les préposés de la résidence qui travaillent à temps plein gagnent moins de 200 $ de plus par semaine que ce que reçoivent les prestataires de la PCRE.

La ministre fédérale de l’Emploi défend son programme

Le cabinet de la ministre fédérale de l’Emploi, Clara Qualtrough, répond que la prestation de 500 $ par semaine permet d’assurer la stabilité financière des Canadiens. Nous savons que les Canadiens veulent travailler et les données montrent que la grande majorité d'entre eux acceptent des emplois lorsqu'ils sont disponibles , ajoute-t-on par courriel.