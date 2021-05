Brome-Missisquoi et la Haute-Yamaska veulent retourner en zone orange

Les préfets des MRC Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska, Patrick Melchior et Paul Sarrazin, sont vivement déçus de la décision de la santé publique de faire passer toute l'Estrie en zone rouge . Ils souhaitent un retour au pallier orange pour leurs deux MRC.

Les préfets ont uni leur voix à celles des maires des municipalités de ces secteurs pour demander formellement au directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, de reconnaître les efforts de la population de la sous-région ouest de l'Estrie .

Les données très favorables ainsi que le passage imminent de la Montérégie en zone orange doivent être pris en considération pour un retour rapide des deux MRC en zone orange, pour le plus grand bonheur des restaurateurs, des propriétaires de salles d’entraînement et de bars, des étudiants et de l’ensemble de la population , peut-on lire dans un communiqué diffusé par les MRC Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska.

En plus d'envoyer leur requête à Québec, Patrick Melchior et Paul Sarrazin ont acheminé une copie de la lettre au directeur de la santé publique en Estrie, Dr Alain Poirier.

Paul Sarrazin, préfet de la MRC de la Haute-Yamaska et maire de Sainte-Cécile-de-Milton (archives) Photo : Radio-Canada

Selon les deux préfets, il est tout simplement illogique de pénaliser une population qui déploie autant d'efforts pour éviter la propagation du virus. Lundi, les RLS de la Pommeraie et de la Haute-Yamaska recensaient respectivement un et trois nouveaux cas confirmés de COVID-19. À l'échelle de l'Estrie, 58 cas ont été enregistrés.

Des efforts bafoués

Les deux hommes craignent que la décision de la santé publique envoie le mauvais message à la population de ces secteurs.

Il est remarquable de voir à quel point la population, les commerçants et les entreprises respectent les consignes de sécurité. Les données récentes démontrent que la situation dans Brome-Missisquoi et la Haute-Yamaska est calme et rassurante. Je tiens à féliciter tous les gens pour leurs efforts , a déclaré le préfet de la MRC Brome-Missisquoi, Patrick Melchior.

Je demande à tous nos concitoyennes et concitoyens de maintenir leurs efforts de distanciation sociale, de continuer à porter leur couvre-visage et de continuer à éviter les rassemblements. Une citation de :Paul Sarrazin, préfet de la MRC de la Haute-Yamaska

