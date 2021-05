La Première Nation de Potlotek veut empêcher Pêches et Océans de saisir ses casiers

La Première Nation de Potlotek en Nouvelle-Écosse veut obtenir une injonction contre Pêches et Océans Canada concernant sa pêche de subsistance convenable.

Le chef de Potlotek, Wilbert Marshall, affirme que les pêcheurs craignent de perdre leur équipement après que 37 casiers à homard d’un pêcheur de leur communauté aient été saisis.

J’ai espoir que cela va leur signaler de nous laisser tranquilles et de laisser nos gars et nos femmes pêcher. Ils essaient seulement de gagner leur vie. De la gagner honnêtement , indique le chef de Potlotek, Wilbert Marshall, dans une vidéo publiée sur internet suite aux démarches judiciaires entreprises par sa communauté.

Wilbert Marshall, chef de la Première Nation de Potlotek, dit que ses pêcheurs ont peur après des saisies d'équipement. Photo : CBC / Nic Meloney

Une atteinte aux droits issus des traités, selon Potlotek

Selon les documents judiciaires déposés cette semaine devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, les autochtones cherchent à obtenir une déclaration selon laquelle les règlements de la Loi sur les pêches portent atteinte à leurs droits issus de traités.

Des communautés des Premières Nations de la Nouvelle-Écosse ont lancé leur saison de pêche autoréglementée le printemps dernier dans le cadre du 21e anniversaire de l’arrêt Marshall de la Cour Suprême, qui affirmait que les Mi’kmaw avaient le droit de pêcher pour s’assurer une subsistance convenable ou modérée.

La communauté micmaque de Sipekne'katik a été la première en Nouvelle-Écosse à entreprendre en septembre 2020 sa propre pêche de subsistance convenable. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Des pêcheurs non autochtones ont dénoncé le fait que des pêcheurs autochtones opéraient hors des saisons de pêche identifiées par le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada . De plus, la ministre Bernadette Jordan a déclaré en mars que le gouvernement fédéral n’autoriserait pas des activités de pêche en vertu des traités hors des saisons établies pour la pêche commerciale.

Appel au calme

Wilbert Marshall explique que sa communauté cherche à obtenir une injonction pour empêcher Pêches et Océans d’appliquer ses règlements.

Nous allons pêcher de la façon la plus pacifique possible. Nous ne voulons pas nous battre avec personne , indique le chef.

Le chef de la Première Nation de Potlotek indique dans sa vidéo que ses membres ont peur et qu’ils n’ont ni l’argent ni les ressources pour racheter l’équipement perdu.

Wilbert Marshall a décliné une demande d’entrevue du réseau CBCCanadian Broadcasting Corporation .

Dans un courriel, le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada a indiqué être au courant des démarches de la communauté.

Nous prendrons le temps nécessaire pour réviser [la demande d’injonction] et déterminer les prochaines étapes , indique la porte-parole Robin Jahn. Notre but est toujours de travailler en partenariat, de nation à nation, pour résoudre les problèmes.

Dans des poursuites séparées déposées plus tôt cette année, les Premières Nations de Potlotek et de Sipekne’katik ont dévoilé leur intention de poursuivre le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour demander le droit de vendre le fruit de leur pêche légalement.