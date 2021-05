425 patients ont contracté la COVID à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont : 150 en sont morts

La plupart des hôpitaux où on a eu des problèmes plus importants [...] Maisonneuve-Rosemont, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, St. Mary's, [sont] des hôpitaux qu'on peut dire, surveillez mes mots, vétustes , a répondu le ministre Dubé.

Selon les données obtenues par Radio-Canada, 425 patients ont contracté la COVID-19 à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis le début de la pandémie et 150 en sont morts. À Santa Cabrini, 91 patients ont contracté la maladie et 21 en sont morts.

Moins du quart des lits d’hospitalisation sont dans des chambres individuelles.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, n'hésite pas à qualifier certains hôpitaux de vétustes. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

On a vu qu'on n'est pas dans la même situation avec le CHUM puis le CUSM, quand on est dans des hôpitaux modernes , rappelle le ministre de la Santé et des Services sociaux.

Le chef de l’Unité de prévention et contrôle des infections à l’Hôpital général juif, le Dr Yves Longtin, cite une étude publiée par l’INSPQ l’automne dernier faisant état de la séroprévalence de la COVID-19 chez les travailleurs de la santé du Québec.

On voit bien que c'est coupé au couteau; les hôpitaux modernes ont eu bien moins de travailleurs avec COVID-19 que les hôpitaux vétustes, précise-t-il. Et si beaucoup de travailleurs de la santé développent la maladie, il y a un plus grand risque d'éclosion secondaire.

Selon une enquête de Radio-Canada, des centaines de patients des hôpitaux du Québec sont décédés des suites de la COVID-19 après y avoir contracté le virus.

Certains hôpitaux doivent composer avec des éléments architecturaux [...] qui sont clairement en leur défaveur [...] et certains hôpitaux mettent encore deux patients dans la même chambre , soulignait le Dr Longtin.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au CISSS Montérégie-Ouest, on précise qu’il pourrait y avoir une marge d’erreur dans les données, car lors de la première vague, des usagers ont été transférés vers les centres receveurs chauds (l'Hôpital Charles-Lemoyne ou l'Hôpital Pierre-Boucher) et nous n'avons pas eu le suivi à savoir s'il y a eu décès ou non. De plus, certains usagers sont décédés plusieurs mois après leur épisode de la maladie.

Vue arrière de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Un projet de 3 milliards

La direction du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal remet à l’ordre du jour ces temps-ci un vaste projet de reconstruction et d’agrandissement de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour 2030. Un projet évalué à 3 milliards de dollars.

Dès 2016, la majorité des bâtiments de l’hôpital avaient obtenu le pire indice de vétusté octroyé, soit la note E.

Le ministre Christian Dubé affirme qu’il a obtenu un rehaussement, encore, du PQI [Plan québécois des infrastructures] pour nos hôpitaux [...], qu'on a des projets qui sont sur la table à dessin pour faire des rénovations importantes dans nos hôpitaux .

Avec la collaboration de Véronique Prince