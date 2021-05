COVID-19 : la Colombie-Britannique vaccine un nombre record de personnes en un jour

La Colombie-Britannique a inoculé plus de 60 000 doses de vaccin en 24 heures, soit un record, signale un communiqué de la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, et du ministre de la Santé, Adrian Dix.

Nos cliniques ont augmenté la cadence et nous avons un approvisionnement abondant de vaccins , déclarent-ils conjointement.

En tout, près de 41 % des Britanno-Colombiens ont reçu une première dose de vaccin et 2,1 % de la population est complètement vaccinée.

Le nombre de personnes protégées avec un vaccin contre la COVID-19 augmente chaque jour, et le nombre de personnes qui ont besoin de soins à l’hôpital poursuit sa tendance à la baisse, écrivent les autorités sanitaires. C’est ce qu’on veut voir et on souhaite que cela continue.

Deux décès et 515 nouveaux cas

La Colombie-Britannique signale également 515 nouveaux cas de COVID-19, et deux décès dus à la maladie, depuis lundi.

Parmi les 6020 personnes actuellement infectées par le coronavirus, 426 sont soignées à l’hôpital, dont 141 aux soins intensifs.

Près de 60 % des nouvelles infections, soit 300, se trouvent dans la région sanitaire du Fraser, qui inclut Surrey et la plupart des banlieues de Vancouver.

La région de la santé Vancouver Coastal enregistre 116 cas supplémentaires.

Adrian Dix et Bonnie Henry encouragent une nouvelle fois tous les Britanno-Colombiens âgés de plus de 18 ans et plus à s’enregistrer en ligne  (Nouvelle fenêtre) afin d'obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner.