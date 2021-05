Devrait-on s'inquiéter que le niveau du Saint-Laurent soit si bas cette année?

Ces observateurs s'inquiètent notamment des impacts du bas niveau de l'eau sur la faune et la flore, sur la sécurité nautique, mais aussi sur l'approvisionnement en eau des municipalités et des embouteilleurs.

Il peut y avoir des enjeux pour nos municipalités, par exemple par rapport à leurs prises d'eau potable , confirme Émilie Charbonneau, ingénieure au sein du Bureau de projet de gestion des risques d'inondation de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

La Ville de Montréal assure qu'un rapport d’analyse de vulnérabilité a été produit dans les derniers mois et que ses prises d'eau ne sont pas à risque, exception faite de l'usine de Pierrefonds, aux abords de la rivière des Prairies. Elle estime en outre que la baignade ne devrait pas être affectée cet été.

Le bas niveau de l'eau pourrait toutefois entraîner la fermeture de certaines rampes de mise à l’eau, prévient-on, ce que confirme le directeur général de Nautisme Québec, Sylvain Deschênes, qui appelle ses membres à la prudence, particulièrement dans le Grand Montréal.

Ici, à la marina de Longueuil, un œil averti va savoir que le niveau d'eau est un peu plus bas, dit-il. Mais on a d'autres endroits où l'étiage est beaucoup plus fort et on commence à apercevoir des roches qu'on ne voit pas normalement.

Une citation de :Sylvain Deschênes, directeur général de Nautisme Québec