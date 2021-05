Direction le Nevada pour 10 entreprises minières du Nord de l’Ontario

Dix compagnies de biens et services miniers du Nord de l’Ontario vont bientôt prendre le chemin de la ville d’Elko au Nevada, afin d’installer un bureau dans cet État riche en projets miniers.

Le projet chapeauté par l’organisme MineConnect a sélectionné avec des acteurs de l’industrie du Nevada 10 compagnies qui offrent des produits et services miniers.

Voici la liste des compagnies sélectionnées : Walden Equipment

The Hurley Group

Nordic Minesteel

NORCAT

Inovinta

Jannatec Technologies

Maestro Digital Mine

Hard-Line

Rock-Tech

Symboticware

Les compagnies vont installer une permanence à Elko dès septembre et le processus de sélection pourrait ajouter 20 autres entreprises au cours des prochaines années.

Selon la directrice générale de MineConnect Marla Tremblay, le Nevada possède un fort potentiel minier pour les entreprises canadiennes.

On le sait que c'est un endroit qui a beaucoup de potentiel au niveau du produit minier et on sait que beaucoup d'industries du Nord de l'Ontario cherchent à y faire faire des exportations , explique-t-elle.

Marla Tremblay est directrice générale de MineConnect. -(Archives) Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Ce projet est financé par FedNor et d’autres organismes de développement du Nord de l’Ontario.

Une fois sur place, les entreprises minières vont disposer de bureaux avec un employé et de locaux avec des salles de réunion.

Cet incubateur d’entreprises va servir à développer les liens entre les compagnies canadiennes et celles du Nevada, des liens qui sont déjà bien présents indique MineConnect.

Le Canada et le Nevada sont deux régions riches en minéraux qui bénéficient de leur proximité et de leurs relations étroites , indique MineConnect via un communiqué.

Selon l’organisme, plus de 80 000 emplois au Nevada dépendent du commerce et des investissements avec le Canada et 11 000 habitants du Nevada sont employés par des entreprises canadiennes .

Un État accueillant

La compagnie Maestro Digital Mine, qui fait partie des 10 compagnies sélectionnées, pourrait tirer son épingle du jeu de l’installation de nouveaux bureaux à Elko.

Son PDG et fondateur, Michael Gribbons, affirme que le Nevada est un bon endroit pour faire rayonner les entreprises du Nord de l’Ontario.

Le Nevada est un État très accueillant , selon lui. Les entreprises américaines ont beaucoup de respect pour l'expertise qui provient des compagnies minières du Nord de l'Ontario.

La compagnie Maestro Digital Mine œuvre dans le domaine des réseaux informatiques dans les mines. Photo : Meglab

Sa compagnie qui développe des systèmes informatiques pour les mines fait déjà des affaires avec des compagnies minières du Nevada, mais selon lui, ce bureau va permettre de développer encore davantage sa présence dans la région .

M. Gribbons croit par ailleurs que le Nevada pourrait servir de tremplin aux entreprises canadiennes qui souhaitent développer leurs exportations dans d’autres États américains.

Les États de l’Ouest américain comme l’Utah, l’Arizona ou le Montana par exemple comptent eux aussi des industries minières , explique-t-il.

Le PDG se réjouit des perspectives que ce nouveau bureau pourrait apporter.