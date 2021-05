Deux fois plus d'hommes en détresse psychologique depuis la pandémie

Un sondage mené auprès de 2 700 hommes indique qu'1 homme sur 7, soit près de 14 % d'entre eux, vit une détresse psychologique en 2021. C'est près de deux fois plus (8 %) qu'il y a deux ans, avant le début de la pandémie.

Selon ce sondage commandé en janvier par le Comité régional en santé et bien-être de Montréal en partenariat avec leur regroupement provincial, la détresse psychologique est particulièrement élevée chez les jeunes de 18 à 34 ans, les célibataires, ceux dont le revenu annuel est inférieur à 35 000 $ par an et ceux d’orientation sexuelle autre qu’hétérosexuelle .

De plus, 41 % des 2746 hommes sondés au Québec indiquent avoir vécu difficilement l'adaptation à la situation de la pandémie.

La forte majorité (68 %) rapporte que la dernière année entraine des impacts négatifs sur leur vie quotidienne.

Peu de consultation durant la pandémie

Cette augmentation marquée de la détresse chez les hommes va de pair avec un faible taux de consultation. Seulement le quart des hommes qui vivent une détresse ont consulté une ressource professionnelle au cours des derniers mois.

Lorsqu’on vit avec un niveau de détresse psychologique élevée, il est important de consulter pour obtenir de l’aide. Malheureusement, seulement 25 % des hommes québécois qui présentent un indice de détresse élevée ont consulté un intervenant psychosocial depuis le début de la pandémie , estime le regroupement.

La plupart des hommes préfèrent la consultation en personne (46 à 57 %) que par vidéo (15-16 %) ou par téléphone (14-18 %). Or, la grande majorité (85 %) a accès à un ordinateur ou une tablette pour consulter à distance.

Devant cette situation, il est aussi nécessaire de réduire les trop nombreuses barrières à l’accès aux ressources d’aide psychosociale , croit le regroupement. Il nous apparaît crucial d’éliminer la fracture numérique qui existe actuellement au Québec et qui peut faire en sorte que les hommes à faible scolarité et à faible revenu aient accès aux informations et l’aide dont ils ont besoin , ajoutent les sondeurs.

Le sondage SOM a été mené du 13 au 31 janvier 2021 auprès d’un échantillon représentatif de 2 746 hommes adultes québécois, dont 1 581 Montréalais et 292 répondants anglophones.

La marge d’erreur est de 2,8 % avec un niveau de confiance de 95 %.

Plus de détails à venir