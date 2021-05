Premier choix au repêchage pour le Phœnix de Sherbrooke

L'organisation sherbrookoise avait trois boules dans le boulier utilisé dans le cadre de la loterie, et 14 % des chances de pouvoir choisir les premiers lors de la Séance de sélection 2021.

Repêcher premier au total pour une organisation, c'est vraiment incroyable. On a des joueurs dans le passé, les premiers choix « overall », on sait que ce sont des choix qui peuvent changer l'organisation. Ce sont des joueurs de premier plan. Pour notre organisation, je pense que c'est un pas de géant vers l'avant. Une citation de :Stéphane Julien, entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke

L'équipe se prépare maintenant au repêchage, dont la première ronde aura lieu le 25 juin prochain.

En ne sachant pas le rang qu'on allait sélectionner en première ronde, on s'était établi quand même un certain nombre dans les cinq premiers [joueurs] qui pour nous, étaient des joueurs de première classe. Évidemment, après cette annonce aujourd'hui, on va faire nos devoirs et établir ce qui va être, pour nous autres, un premier choix , ajoute M. Julien.

Le Phœnix n'avait pas obtenu ce premier choix depuis 2012, lors de sa première année officielle dans le circuit.

Même si le Drakkar de Baie-Comeau a terminé en dernier lors de la saison régulière de cette année et que l'équipe avait donc neuf boules dans le boulier, ou 43 % de chances de gagner, il a seulement obtenu un troisième rang dans la loterie.