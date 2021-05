Fermeture partielle de l'oléoduc Enbridge : la raffinerie de Lévis sur le qui-vive

Depuis des mois, le Canada souhaite trouver un compromis avec l'État du Michigan pour sauvegarder la canalisation qui transporte 540 000 barils de pétrole brut léger et de gaz naturel par jour destinés à des raffineries du Québec et de l’Ontario et à des États américains.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a ordonné la fermeture du pipeline d’ici la mi-mai parce que l’entreprise Enbridge aurait manqué à plusieurs reprises à ses obligations environnementales.

Nous continuions de suivre la situation de très près , estime Marina Binotto, directrice des affaires publiques chez Énergie Valero Inc.

Une station où se trouve le début d'une section de la canalisation 5. Photo : Radio-Canada / MARC GODBOUT

Dans le monde de la transformation, comme nous, c'est important de bénéficier d'une flexibilité autant dans nos sources que nos modes d'approvisionnement , ajoute la directrice.

Heureusement, la raffinerie peut compter sur un port en eau profonde, ce qui peut garantir un certain approvisionnement par bateau. Ça nous permet de recevoir du brut par navire principalement outre-mer, mais des États-Unis également. C'est un avantage. Par ailleurs, ce ne serait pas souhaitable que la ligne 5 ferme , précise Mme Binotto.

Mardi, le gouvernement Trudeau a déposé mardi un mémoire devant une cour fédérale du Michigan pour s'opposer à l'ordre donné à la société canadienne Enbridge par cet État, qui exige la fermeture de son pipeline transfrontalier.

Avec la collaboration de Christiane Latortue