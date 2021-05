Plus on tarde à imposer un confinement, plus ce confinement durera longtemps, selon l’ASPC

Une nouvelle étude du Laboratoire national de microbiologie révèle que plus un gouvernement tarde à imposer des périodes de confinement pour lutter contre la pandémie de COVID-19, plus ces confinements seront de longue durée.

L’analyse de la Division des sciences des risques pour la santé publique, qui relève de l’Agence de la santé publique du Canada, a démontré que les périodes de confinement prolongé doivent être mis en œuvre avec un minimum de retard .

La succession de confinements a fait du mal à bien des secteurs économiques, entre autres les industries de la restauration, et celles des arts et du spectacle. Photo : Radio-Canada / Mathieu Theriault

L’étude précise que ces confinements doivent être initiés lorsque la transmission communautaire est faible, soutenus pendant une période adéquate et stricte, et doivent cibler les secteurs à l'origine de la transmission .

Selon l’auteure principale du rapport, Victoria Ng, les confinements qui suivent les critères établis ci-haut dureraient moins longtemps que les confinements qui suivent d'autres approches.

L’étude s’est servi de modèles de différentes juridictions au Canada afin d'explorer l’efficacité des différents confinements qui ont été mis en place, qui ont eu pour but de contrôler la propagation de la pandémie lorsque d'autres mesures de santé publique se sont avérées insuffisantes.

En mars 2020, les différentes provinces canadiennes ont entamé des périodes de confinement. Le 23 mars 2020, le gouvernement ontarien annonçait la fermeture de tous les commerces non essentiels. Le même jour, le Québec annonçait que la province serait « sur pause » jusqu’au 13 avril.

Une manifestante devant Queen's Park, à Toronto, en mai 2020. Photo : Radio-Canada / Natalie Kalata/CBC News

Pour freiner la deuxième vague de COVID-19, un confinement à l’échelle provinciale a commencé en Ontario le 26 décembre 2020. Cette période de confinement a été renforcée par un ordre de rester à la maison qui est entré en vigueur le 14 janvier dernier, avant une réouverture progressive sur une base régionale à partir du 10 février.

Avec l’arrivée d’une troisième vague de COVID-19 causée par les variants du coronavirus, le gouvernement de l'Ontario a de nouveau annoncé un frein d’arrêt de quatre semaines à l'échelle provinciale à compter du 3 avril.

Un deuxième ordre de rester à la maison pendant 28 jours a ensuite été émis le 8 avril, face à une montée en flèche du nombre d’hospitalisations et d’admissions aux unités de soins intensifs.

Les confinements ne peuvent pas être appliqués indéfiniment

Alors que la COVID-19 continue de se propager partout dans le monde, avec de nouvelles vagues de contamination dévastatrices dans de nombreux pays, plusieurs types d’interventions de santé publique qui ont été utilisées au cours des premiers mois de la pandémie, comme des confinements, ont été réimplémentés par différents gouvernements canadiens.

Un sondage mené à la fin 2020 auprès des membres de la Chambre de commerce de l'Ontario ayant 20 employés ou moins a révélé qu'un quart d'entre eux ne croyaient pas pouvoir survivre à un autre confinement. Photo : CBC/Evan Mitsui

Cependant, les chercheurs à l’origine de ce rapport soutiennent que les confinements généralisés ne peuvent pas être mis en œuvre indéfiniment, compte tenu de l'immense coût socio-économique qu’ils entraînent .

Selon les experts de la Division des sciences des risques pour la santé publique du Laboratoire national de microbiologie, les confinements généralisés devraient surtout être utilisés par les gouvernements pour maintenir les systèmes de santé à pleine capacité, et renforcer les capacités pour des mesures de santé publique alternatives .

Compte tenu de l'immense impact socio-économique des confinements, ils devraient être évités dans la mesure du possible et utilisés à bon escient pour renforcer la capacité d'autres mesures de santé publique moins perturbatrices , peut-on lire.

Multiplier les confinements de courte durée prolongerait la pandémie

L’étude menée par la Dre Ng, une épidémiologiste des maladies infectieuses spécialisée en modélisation mathématique, souligne que lorsque les mesures en place sont insuffisantes, les délais entre les confinements se traduisent par des épidémies de plus en plus importantes .

Selon ses recherches, le nombre de jours passés en confinement était plus élevé lorsque la durée de chaque confinement individuel était plus courte, et que les confinements se succédaient avec de courts délais entre les périodes de fermeture.

La chercheuse de l’ ASPCAgence de la santé publique du Canada a déterminé que pour que les arrêts soient efficaces de manière optimale, ils doivent être mis en œuvre rapidement et lorsque la transmission communautaire est faible.

Elle affirme que l’imposition de plusieurs confinements courts serait une mesure insuffisante, puisqu’elle nécessiterait que ces confinements soient mis en place plus fréquemment, comme il a été le cas en Ontario.