Comment se préparer adéquatement pour faire face aux incendies ?

En avril, plusieurs feux ont menacé des habitations à Winnipeg ainsi que dans la Première Nation Ojibway de Brokenhead, située à environ 70 km au nord-est de la capitale manitobaine.

C'est pour cette raison qu'Alison Everitt, directrice provinciale en gestion des urgences pour le Manitoba et le Nunavut à la Croix-Rouge, indique qu’il faut commencer par bien s’informer et connaître les risques associés à sa région.

Il s’agit de se renseigner sur l’historique de feux de forêt dans son secteur, mais aussi sur les conditions particulières de cette année.

La saison est plus sèche que la normale dans certaines zones de la province , explique-t-elle, en citant notamment le sud du Manitoba. Elle fait remarquer que plusieurs régions du Manitoba ont reçu moins de neige qu’habituellement, et qu’il n’y a pas eu beaucoup de pluie non plus.

Alison Everitt encourage les Manitobains à consulter les ressources gouvernementales offertes pour de l’information sur les risques d’incendie. Elle renvoie au site Internet preparez-vous.gc.ca  (Nouvelle fenêtre) ou encore au Système canadien d’information sur les feux de végétation  (Nouvelle fenêtre) , qui permet de repérer sa région sur une carte des zones à risque.

Enlever les détritus et faire un plan d’évacuation

Selon les dangers identifiés, la Croix-Rouge conseille ensuite de se préparer adéquatement.

Faites le tour de votre maison, assurez-vous d’enlever les détritus végétaux, les feuilles et les herbes dans un périmètre de 10 mètres autour de votre maison , signale Alison Everitt. Elle ajoute qu’il importe de nettoyer ses gouttières et son toit régulièrement.

En cas de risque d’incendie, il faut prendre soin d’enlever les objets inflammables autour de sa résidence, rappelle la Croix-Rouge.

Alison Everitt souligne qu’il faut que sa maison soit clairement identifiée, que l’adresse soit lisible et qu’il soit facile de repérer l’allée qui y mène.

Les résidents doivent aussi déterminer où ils iraient en cas d’évacuation et informer leurs proches de leur plan. Ainsi, vous n’aurez pas à y penser le moment venu , fait-elle remarquer.

De même, elle conseille de préparer des trousses d’urgence à la maison, au chalet ou dans la voiture, et de les personnaliser en fonction de ses besoins, en pensant par exemple aux médicaments ou encore à la nourriture pour les bébés et pour les animaux domestiques.

Alison Everitt rappelle également que les documents personnels importants doivent être rassemblés et faciles d’accès dans l’éventualité d’une évacuation.

Afin d’éviter d’être responsables d’un incendie, les campeurs et autres plaisanciers doivent s’assurer de bien éteindre leurs feux, d’utiliser les installations en place, le cas échéant, de faire attention aux zones sèches où il y a beaucoup de végétation, de ne jamais laisser un feu sans surveillance et d’obéir en tout temps aux restrictions et aux réglementations en vigueur, signale Alison Everitt.