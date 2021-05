23 000 $ pour sept projets almatois en développement durable

Lors d’une conférence de presse tenue mardi, les conseillers municipaux Véronique Fortin et François Carrier ont levé le voile sur les initiatives choisies. Parmi elles : la création d’un parc intergénérationnel et la revitalisation du boisé par la Corporation de la plage Saint-Lucien et l’acquisition d’équipements pour transformer les surplus des récoltes des Jardins Mistouk et du réseau des Moissons Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces deux projets obtiennent chacun 5500 $.

Il s’agit de la troisième cohorte de projets citoyens soutenus de la sorte, depuis la mise en branle de la politique en développement durable de la Ville en 2017 , a rappelé Véronique Fortin, présidente du comité de développement durable d’Alma.

Lors d'une conférence de presse tenue mardi à Alma, les conseillers Véronique Fortin et François Carrier ont fait une entrée remarquée à vélo. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les deux élus ont fait leur entrée à la conférence de presse sur un vélo de type tandem dans le but de valoriser le transport actif.

Les projets reçus sont nombreux et variés. Ils contribuent directement à l’embellissement et à l’enrichissement collectif , a mis en relief François Carrier, lui aussi membre du comité de développement durable almatois.

Autres projets

Le déploiement de la deuxième phase de la forêt nourricière, qui consiste notamment en la construction d’une serre à énergie passive quatre saisons et en l’installation d’une piste d’athlétisme sur le terrain de l’école Jean-Gauthier, reçoit un soutien financier de 5000 $.

Trois autres projets ont retenu l’attention de la Ville et toucheront un chèque de 2000 $. Il s’agit de l’amélioration des aspects esthétiques et écologiques du jardin du ruisseau Rouge, de l’aménagement d’un verger communautaire au parc Tournesol et de la bonification des sentiers de vélo à pneus surdimensionnés du secteur Dam-en-Terre.

Enfin, les trois citoyennes à l’origine du projet d’implantation d’une forêt éducative nourricière intelligente à l’école Camille-Lavoie pourront compter sur une enveloppe de 1000 $ provenant des coffres municipaux.

Une douzaine de dossiers ont été soumis à la Ville. La date butoir pour la concrétisation de chaque projet a été fixée au 1er décembre 2021.

Avec Laurie Gobeil