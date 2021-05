Le calendrier du club de la ECHL de Trois-Rivières dévoilé

Le premier match sera joué à domicile le 21 octobre contre les Growlers de Terre-Neuve, les champions de la saison 2019. Comme l’a expliqué le directeur général de l’équipe, Marc-André Bergeron, au micro de l’émission Toujours le matin, le choix des Growlers allait de soi puisqu'ils appartiennent à Dean MacDonald, également propriétaire du club de Trois-Rivières.

L’organisation annonce aussi que trois matchs seront joués à domicile pendant la période des Fêtes.

Invité à commenter le nom de l’équipe, Marc-André Bergeron dit attendre que la billetterie soit opérationnelle avant de dévoiler ces informations au public. Il précise toutefois que les Trifluviens devraient connaître le nom, le logo et les couleurs de leur club d’ici l’été.

On vous demande d’être patients et on croit que les gens seront bien contents du résultat. Une citation de :Marc-André Bergeron, directeur général du club de la ECHL de Trois-Rivières

Il peut toutefois s’avancer sur l’origine de ses joueurs : « Mon but à Trois-Rivières, [...] c’est d’avoir le plus de Québécois possible. » Le développement d'athlètes d'ici au sein de cette équipe pourrait peut-être permettre au Canadien de Montréal de recruter davantage de joueurs québécois, estime Marc-André Bergeron tout en se gardant de prendre position sur l'avenir de la Sainte-Flanelle.

À savoir si le match du 21 octobre pourra avoir lieu dans le contexte sanitaire du moment, Marc-André Bergeron demeure positif : La façon dont on se prépare, c’est avec l’attitude que le tout commence à 100 % et que les frontières vont être ouvertes, bien évidemment. Si ce n'est pas le cas, en temps et lieu, on évaluera la situation, mais nous ne nous le souhaitons pas.

La division Nord dans laquelle évoluera l’équipe de Trois-Rivières comprend les Growlers de Terre-Neuve (Maple Leafs), les Mariners du Maine (Rangers), les Royals de Reading (Flyers), le Thunder d’Adirondack (Devils) et les Railers de Worcester (Islanders).

La date de mise en vente des billets demeure encore inconnue.