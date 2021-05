L'agrandissement de l'usine de filtration d'eau de Rouyn-Noranda débutera bientôt

Lors de la séance du conseil municipal lundi soir, le contrat d'une valeur de 7,2 millions de dollars a été accordé à Hardy Construction, une entreprise amossoise.

La phase 1 des travaux consiste à l'agrandissement de la réserve d'eau potable, située dans le bâtiment adjacent à l'hôpital de Rouyn-Noranda.

L'usine de filtration possède déjà une réserve d'eau de 4000 mètres cubes sous le bâtiment, et le projet consiste à en ajouter une deuxième qui nous permettrait d'avoir une meilleure protection au niveau de la sécurité publique et aussi une meilleure autonomie pour l'approvisionnement pour la distribution d'eau dans le réseau d'aqueduc , explique le directeur de la gestion des eaux et de l'environnement à la Ville de Rouyn-Noranda, Stéphane Lacombe.

C'est une usine qui a été construite dans les années 60, et à l'époque, on ne prévoyait pas de redondance au niveau des équipements, donc cette réserve d'eau potable là, elle est inondée de liquide depuis sa mise en service dans les années 60. Malheureusement, pour être en mesure d'aller travailler dans cette réserve-là et faire des réparations, il faudrait arrêter complètement l'usine et arrêter de distribuer de l'eau. Donc c'est un des éléments importants du projet, c'est qu'éventuellement, on va avoir accès à l'ancienne réserve pour aller faire des travaux de réfection sous le bâtiment existant , ajoute-t-il.

Cet agrandissement devait avoir lieu plus tôt, mais les difficultés en matière d'approvisionnement et la hausse du prix des matériaux ont retardé le tout.

La rampe de sortie de l'avenue du Lac vers la 9e rue sera fermée le temps des travaux. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Les automobilistes et usagers de l'hôpital vivront quelques perturbations, souligne Stéphane Lacombe.

On va devoir retrancher sur la 9e rue une partie, entre autres les stationnements qui sont situés du côté de l'usine. Après ça, il y a la partie de la bretelle qui provient de l'avenue du Lac et qui se dirige vers la 9e qui va être fermée. L'entrepreneur, pour faire les travaux, en avait besoin, donc pour aller sur la 9e, il va falloir continuer jusqu'à l'intersection devant le Tim Hortons , dit-il.

La montée donnant accès à l'urgence à partir de l'avenue du Lac sera également fermée. Les personnes devant s'y rendre devront passer par la 9e rue.