Extrait de l’interrogatoire : Policier : Ton père, c’est un pédophile? François Asselin : Oui. Policier : C'est pour ça que tu l’as tué? François Asselin : Oui.

François Asselin raconte que son père touchait son enfant et couchait avec sa conjointe. Durant le témoignage de l’ex-conjointe de François Asselin lundi, celle-ci avait affirmé que dans des élans paranoïaques il arrivait à l’accusé de s'imaginer qu'elle le trompait avec plein de gens y compris son père.

Durant l’interrogatoire, François Asselin explique au policier que son père se vantait d'avoir couché avec sa blonde. Il confesse avoir consommé du pot et de l’ecstasy le soir du meurtre. [Mon père] a détruit ma vie, je vais passer ma vie en prison à cause de lui et il continue même après sa mort. Pourquoi il me fait ça? Moi je l'aimais mon père. Il n’est vraiment pas correct , se plaint-il au policier. François Asselin ajoute ensuite qu’il regrette d'avoir tué son père avant de confirmer qu’il l’a bel et bien démembré avant de le placer dans quatre sacs poubelle.

Une vidéo pour ses enfants

Après de quatre heures d'interrogatoire, l’accusé n'avait pas verbalisé directement avoir commis les meurtres de Gilles Giasson et François Lefebvre. Cependant, il avait notamment reconnu avoir perdu le contrôle, ne pas savoir pourquoi il avait fait ça et dit savoir qu'il devrait vivre avec ses choix.

Durant son interrogatoire, François Asselin se soucie manifestement de ce que ses enfants penseront de lui et du fait qu'il retournera encore une fois en prison. C'est en lui proposant d'enregistrer une vidéo explicative pour ces derniers que l'agent parviendra à obtenir les informations les plus pertinentes de la part de l'accusé qui se demande comment expliquer le tout à ses enfants.

Extrait de l’interrogatoire : Policier : Papa, toute sa vie, il a traîné ce gros sac à dos là plein de roches sur ses épaules. Un jour, papa est allé travailler et il s'est ramassé confronté avec une situation qu’il n’avait pas prévue. Il s’est ramassé dans une chambre d’hôtel avec un monsieur qui avait fait la même chose que papa avait vécue dans sa jeunesse. Les fils se sont touchés, il a vu noir. Papa, il a fait ça pour protéger tous les enfants de la planète, parce que le monsieur c’est un dangereux, un prédateur. Tu peux leur expliquer ça ? François Asselin : Je ne sais pas... papa s’ennuie, il ne sera pas là à Noël. Policier : Mais tu es d’accord avec moi qu’un jour, tu vas devoir leur expliquer. François Asselin : Oui.

L’enquêteur avait déjà utilisé cette stratégie avec François Asselin lors de leur première rencontre après l’arrestation. L’accusé avait enregistré une vidéo destinée à ses enfants. Ceux-ci ne l’ont jamais vue.