Des travaux de 1,8 M$ à venir sur la rue des Oblats à Rouyn-Noranda

D'importants travaux de réfection auront lieu sur la rue des Oblats, à Rouyn-Noranda, entre l'avenue Richard et l'avenue Dallaire.

Les travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie dureront environ 18 semaines et pourraient commencer vers la fin juin.

Le conseil municipal a accordé le contrat de 1,8 million de dollars à Galarneau entrepreneur général, une entreprise locale.

De cette somme, un peu plus de 800 000 $ proviennent du programme d'infrastructures municipales d'eau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Les citoyens seront informés à l'aide d'une lettre, indique le directeur des travaux publics et services techniques à la Ville de Rouyn-Noranda, Yves Blanchette. On distribue une lettre à chacun des résidents pour les informer du début des travaux, la durée, de la modification de la collecte des matières résiduelles. Habituellement, on indique aux gens où disposer leurs bacs afin que l'entrepreneur les apporte aux endroits de collecte.

La boîte postale communautaire devra également être relocalisée. Postes Canada devrait communiquer son nouvel emplacement aux résidents au moment venu.

La rue des Oblats ne sera pas accessible aux automobilistes pour la durée des travaux. L'accès aux bureaux administratifs du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda et à la Garderie aux mille et un pas pourrait aussi être perturbé.