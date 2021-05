Canalisation 5 : Ottawa intervient devant les tribunaux américains

À un jour de l'ultimatum lancé par la gouverneure Gretchen Whitmer, le ministre des Ressources naturelles, Seamus O’Regan a précisé dans un communiqué que le mémoire en amicus curiae présenté par le Canada, en tant qu'intervenant « désintéressé » ou non-partie à l'affaire, appuie la poursuite de la médiation entre Enbridge et l’État du Michigan .

La canalisation 5 est essentielle à notre sécurité énergétique , a-t-il expliqué dans le communiqué. Elle demeure le moyen le plus sûr et le plus efficace de transporter du carburant vers les raffineries et les marchés, et constitue une source d’énergie fiable pour le Michigan, l’Ohio, la Pennsylvanie, l’Ontario et le Québec. Ce pipeline est aussi important pour le Canada que pour les États-Unis.

Le ministre O'Regan a indiqué avoir collaboré avec les gouvernements de l’Alberta, de la Saskatchewan, de l’Ontario et du Québec pour la rédaction de l'avis.

L'oléoduc, qui traverse le Michigan et le détroit de Mackinac, entre les lacs Huron et Michigan, pour se rendre jusqu'en Ontario, transporte 540 000 barils de pétrole brut léger et de gaz naturel par jour destinés à des raffineries du Québec et de l’Ontario et à des États américains.

La gouverneure Whitmer, une démocrate, invoque les risques que comporte le maintien du pipeline.

On ne peut pas risquer les impacts économiques, environnementaux et de santé publique que pourrait entraîner un déversement de pétrole dans les Grands Lacs , a affirmé une porte-parole de son bureau à CBC.

Enbridge, elle, n'a cependant n'a pas l'intention de se plier à la requête.

Le tribunal a ordonné une médiation entre les parties, qui doivent se rencontrer à nouveau le 18 mai, soit six jours après la date butoir brandie par la gouverneure Whitmer.

Plus de détails suivront.