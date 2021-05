SGI commence à envoyer les chèques de remboursement à ses clients

Les rabais s’appliquent aux résidents, OBNLorganisme à but non lucratif et entreprises privées ayant enregistré un véhicule en Saskatchewan entre 2018 et 2020.

Dans cette fenêtre de temps, on compte 1,74 million de véhicules enregistrés, ce qui inclut automobiles, motos, remorques et motoneiges.

Ces rabais risquent de faire circuler davantage d’argent au sein de l’économie de la province , explique le ministre responsable de la SGISociété d’assurances de la Saskatchewan , Don Morgan, par voie de communiqué. Ce sera un coup de pouce très apprécié.

Il est possible que des personnes résidant à la même adresse reçoivent leurs sommes à différents moments.

Dans les cas où il y aurait un remboursement de moins de 5 $, aucun chèque ne sera envoyé : la somme sera plutôt créditée.