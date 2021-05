Pas d’entorses au couvre-feu pour la pêche au capelan

Dans une lettre envoyée notamment aux trois préfets de MRCMunicipalité régionale de comté ayant demandé cette exception – soit Randy Jones, Luc Noël et Alain Thibault – le directeur de santé publique pour la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun, indique que des enjeux épidémiologiques et légaux sont en cause.

Il ne serait pas possible d'obtenir de dérogation, car le couvre-feu est en vigueur en fonction d’un décret ministériel, et que les exceptions à celui-ci sont déjà définies.

Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a également été informé de la décision.

Les élus et pêcheurs avaient fait remarquer que cette pêche printanière se pratique généralement après le coucher du soleil et que le couvre-feu empêche les amateurs de s'y adonner.

Les habitants de la Côte-Nord, qui est une zone orange, doivent respecter un couvre-feu en vigueur de 21 h 30 à 5 h.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton