Le vaccin contre la COVID-19 accessible aux Manitobains de 24 ans et plus

Le Manitoba a une nouvelle fois abaissé l’âge d’admissibilité aux vaccins contre la COVID-19. Les Manitobains de 24 ans et plus peuvent dorénavant prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Les personnes de plus de 24 ans qui résident au Manitoba peuvent dès maintenant prendre rendez-vous pour être vaccinées dans un supercentre ou dans une clinique temporaire. Les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna y seront administrés.

Il est possible de prendre rendez-vous en consultant directement le site Internet de la province.  (Nouvelle fenêtre)

C’est la cinquième fois en une semaine que l’âge d’admissibilité aux vaccins contre la COVID-19 est abaissé au Manitoba. Lundi, la province avait déjà annoncé que les personnes de 30 ans et plus pouvaient prendre des rendez-vous.

Le Manitoba s’est fixé comme objectif que tous les Manitobains de 18 ans et plus soient admissibles à la vaccination le 21 mai au plus tard.

À l’heure actuelle, 44 % des adultes manitobains ont reçu au moins une dose de vaccin.