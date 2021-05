Les propos de France Desrosiers sur la langue inquiètent la communauté acadienne

La pdg a indiqué lundi au Téléjournal Acadie que lorsqu’il est question de sécurité des patients, « la langue ne compte plus ». Selon elle, il est plus important d’assurer la sécurité des patients et l’offre continue des soins.

La dirigeante a ajouté lundi matin en entrevue à l’émission La Matinale que son rôle en tant que pdg, n’est pas de discuter des droits de la langue .

Une prise de position dangereuse, croit un juriste

Des propos qui ont fait sursauter le constitutionnaliste et spécialiste en droits linguistiques Michel Doucet.

Je comprends les défis qui se présentent au Réseau de santé Vitalité au niveau du recrutement des infirmières, mais je crois qu’il faut être prudent [...] On semble donner le message que la langue n’est pas un outil essentiel au niveau des soins de santé , déplore-t-il.

Michel Doucet, avocat spécialisé en droits linguistiques, craint que les propos avancés par France Desrosiers donnent des munitions à ceux qui voudraient fusionner les deux réseaux de santé au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

M. Doucet craint aussi que de tels propos ne trouvent des échos chez certaines personnes à Fredericton.

On donne par ce fait-là des munitions à ceux qui voudraient voir au Nouveau-Brunswick une seule régie de santé et qui nous disent très souvent que la langue n’a rien à voir et que ce qui est important c’est de recevoir les soins de santé. Une citation de :Michel Doucet, constitutionnaliste et expert des droits linguistiques

Du côté de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), on se dit inquiet d’entendre la responsable d’une institution francophone comme Vitalité mettre en doute l’importance de la langue.

Le président de l’organisme, Alexandre Cédric Doucet, rappelle que la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick oblige les deux réseaux à offrir des services au public dans la langue officielle de son choix.

La pandémie nous démontre à quel point notre système de santé ainsi que nos acquis linguistiques sont fragiles, affirme Alexandre Cédric Doucet, président de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , dans un communiqué.

L’organisme croit aussi que la communauté acadienne devra redoubler de vigilance dans le contexte de la réforme en santé promise par le gouvernement Higgs, ainsi que de la révision de la Loi sur les langues officielles.

La communauté acadienne doit se montrer solidaire et unie pour faire comprendre au gouvernement que nos droits linguistiques, y compris en santé, sont non négociables , déclare Alexandre Cédric Doucet.

Un argument qui ne tient pas la route selon Égalité Santé en français

Pour justifier sa position, France Desrosiers a entre autres indiqué que la situation à l’urgence du CHUCentre hospitalier universitaire Dumont de Moncton était exceptionnelle.

Des ambulances ont été déviées samedi et dimanche vers l'Hôpital de Moncton, en raison d'un manque de personnel à l'urgence du CHU Dumont. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

La situation qui s’est passée à Moncton est une situation extrême. Alors c’est quelque chose qui ne s’était pas vu depuis des décennies dans un réseau de santé , indique Mme Desrosiers.

Mais pour l’organisme Égalité santé en français, l’argument est faible. Le président Jacques Verge rappelle qu’en avril 2020, une cinquantaine d’organismes et individus canadiens et internationaux ont publié un communiqué dans lequel on réaffirme l’importance d’obtenir des services dans sa langue, particulièrement en situation de crise.

Les récentes études nous démontrent que la langue est un facteur important pour la sécurité des patients, que ce soit en temps normal ou en temps de crise. Lorsqu’on est en situation de crise, comme patient, la langue maternelle revient, donc c’est excessivement important d’avoir des soins de santé dans notre langue , insiste M. Verge.

Ce dernier estime que la recherche d’une solution à la pénurie de main-d'œuvre au CHUCentre hospitalier universitaire Dumont doit passer par les médecins de cet hôpital et non seulement être imaginée par des gestionnaires du Réseau de santé Vitalité ou du ministère de la Santé.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue