Levée des mesures d'urgence dans la MRC de Rimouski-Neigette lundi prochain

Les mesures d'urgence restent toutefois en place dans les MRCMunicipalité régionale de comté du KRTBDésigne la région qui regroupe les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. .

Le Témiscouata, Kamouraska, Les Basques et Rivière-du-Loup, malheureusement, la situation ne nous permet pas de lever les mesures d'urgence , a soutenu François Legault.

Il a souligné que les mesures d'urgence comme le couvre-feu à 20 h, la fermeture des écoles secondaires et celle des commerces non essentiels restent donc en place au KRTBDésigne la région qui regroupe les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. .

Mardi, le Bas-Saint-Laurent a enregistré 55 nouveaux cas de COVID-19,dont 50 dans les MRCMunicipalité régionale de comté du KRTBDésigne la région qui regroupe les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. .

Le premier ministre François Legault a expliqué que la situation des MRC du KRTB ne permet pas au gouvernement de lever les mesures d'urgence. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les mesures associées au palier d'alerte rouge seront en vigueur dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette. François Legault a indiqué que le couvre-feu donc à 21 h 30 et que les commerces non essentiels et les écoles secondaires de cette MRCMunicipalité régionale de comté pourront rouvrir.

Dans les derniers jours, des élus de la région comme le maire de Rimouski, Marc Parent, ou le député de Rimouski, Harold LeBel, avaient demandé au gouvernement de lever les mesures d'urgence dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette.

Le premier ministre François Legault a aussi profité de la conférence de presse pour encourager les jeunes à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Je pense qu'on est en train de passer à travers la troisième vague , a-t-il aussi affirmé.

Réactions

Les élus de la région ont commencé à réagir à la levée prochaine des mesures d'urgence sur la MRC de Rimouski-Neigette.

Le maire de Rimouski salue cette décision. Marc Parent écrit sur sa page Facebook qu'il s'agit d' une bonne nouvelle et qu'il est confiant de voir l'est du Bas-Saint-Laurent passer prochainement au palier d'alerte orange.

COVID-19 BONNE NOUVELLE POUR RIMOUSKI-NEIGETTE C'est confirmé. Le PM Legault viens de lever les mesures d'urgence. ... Publié par Marc Parent - Maire de Rimouski sur Mardi 11 mai 2021

