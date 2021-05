La baisse des nouveaux cas se poursuit dans la Capitale-Nationale

En Chaudière-Appalaches, les nouveaux cas sont deux fois plus nombreux que sur la Rive-Nord, malgré une population moins importante. Le ministère de la Santé rapporte 80 nouvelles infections et la région demeure au deuxième rang des régions où le virus circule le plus au Québec, après le Bas-Saint-Laurent.

Au chapitre des hospitalisations, 65 patients atteints de la COVID-19 occupent un lit dans la Capitale-Nationale, dont 8 aux soins intensifs. Les hospitalisations ont diminué de moitié au cours des deux dernières semaines.

En Chaudière-Appalaches, 27 patients sont hospitalisés, dont 6 aux soins intensifs.

À l’échelle du Québec, les nouveaux cas se maintiennent sous la barre des 700 pour une deuxième journée consécutive à 660. Les hospitalisations sont en baisse de 3 pour un total de 540, dont 128 personnes aux soins intensifs, en hausse de 5 dans les dernières 24 h.