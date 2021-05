COVID-19 : la Colombie-Britannique offre trois jours de congé de maladie payé

Les employés qui présentent des symptômes ou qui sont tenus de s'isoler en raison de la maladie pourront bénéficier de ce programme géré par l'agence de sécurité au travail WorkSafeBC.

Si un travailleur se réveille le matin et ne se sent pas bien, il peut rester isolé à la maison et se faire dépister sans craindre de perdre son revenu.

Une citation de :Harry Bains, ministre du Travail de la Colombie-Britannique