Lac-Mégantic : Transports Canada confirme l'échéancier pour la voie de contournement

Depuis le début, notre gouvernement s'est engagé à mener à terme ce projet, tout en gardant la communication ouverte avec les gens de Lac-Mégantic, de Frontenac, de Nantes et des municipalités environnantes , a fait savoir le ministre des Transports du pays, Omar Alghabra.

Il est très important pour moi de respecter notre engagement initial, et surtout de rassurer les familles et citoyens de Lac-Mégantic, de Frontenac et de Nantes, dont les besoins seront mis de l'avant. Une citation de :Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre des Transports

Le ministère fédéral des Transports assure avoir travaillé d'arrache-pied au cours des trois dernières années afin que les échéanciers puissent être maintenus.

On a fait énormément de choses et c'est ce qui nous permet de dire aujourd'hui qu'on se dirige vers un respect de notre échéancier de 2023. On va d'ailleurs, dans les prochaines semaines, commencer les plans et devis liés à tout le tracé, qui a été élaboré dans le respect du souhait des citoyens , explique Mme Martinez Ferrada.

Transports Canada souhaite commencer le projet au printemps 2022 et le terminer en 2023. (Archives) Photo : Radio-Canada

Pour expliquer les récents retards, la secrétaire parlementaire soutient que plusieurs travaux et études essentiels devaient être réalisés avant tout , et que des négociations ont été requises auprès du Canadien Pacifique, qui a repris la ligne ferroviaire. Elle affirme que les négociations sont sur le point de se conclure.

Elle assure également que le processus d'acquisition des terrains est déjà en cours. Des ingénieurs et arpenteurs se seraient rendus sur place à plusieurs reprises.

La mairesse rassurée

La réponse du gouvernement fédéral a quelque peu rassuré la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin.

Je suis satisfaite des propos de Transports Canada dans la mesure où il y a une communication entre le gouvernement et la Municipalité. Déjà, c’est ce que je souhaitais, ma première demande, c’est qu’on ait une intention claire de la part du nouveau ministre. Surtout qu’on indique que les délais de 2023 seront respectés, ça, pour moi, c’est rassurant.

Vue aérienne d'un secteur de Lac-Mégantic où devrait passer la future voie de contournement (archives) Photo : Radio-Canada

Elle a toutefois des réserves quant aux prochaines étapes dans le dossier. On va demeurer vigilant dans les prochains mois, parce qu’il y a des détails qu’on n’a pas. Je comprends que les équipes sont encore en train de travailler, donc pour moi c’est un premier pas, mais je m’attends à plus , ajoute celle qui souhaite maintenir la pression jusqu’à ce que le projet se concrétise.

La mairesse se réjouit également du fait que Transports Canada ait témoigné de sa volonté à tenir une séance d’information virtuelle auprès des Méganticois.

C’est une préoccupation qu’on a, ces citoyens-là sont dans le doute depuis plusieurs années déjà. On espère qu’ils auront des réponses. Une citation de :Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic