Fin des mesures d’urgence en Outaouais le 17 mai

Les mesures spéciales d’urgence en vigueur depuis le 1 er avril à Gatineau et dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais seront levées à compter du lundi 17 mai.

Alors que les MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau et de Papineau sont, depuis lundi, de retour en zone rouge, le reste de l’Outaouais verra lui aussi la levée progressive des mesures spéciales d’urgence.

Bonne nouvelle, en Outaouais, on a vraiment repris le contrôle de la situation et lundi prochain, on va sortir l'Outaouais des mesures d'urgence , a expliqué le premier ministre François Legault, en point de presse, mardi.

La situation pandémique s’est améliorée dans la région ces dernières semaines. Ce mardi, 27 nouveaux cas ont été enregistrés en Outaouais.

Le retour en zone rouge pour tout l’Outaouais signifie que les élèves du secondaire retourneront donc, eux aussi à l’école, à temps plein pour le secondaire 1 et 2 et en alternance pour les autres élèves. Les élèves des écoles primaires de l’Outaouais sont déjà de retour à l’école depuis hier.

Autres changements, les commerces jugés non essentiels, dont les cinémas et les musées, pourront rouvrir leurs portes et le couvre-feu passera de 21 h 30 à 5 h.

En revanche, les restaurants sont toujours limités à la livraison et à la vente à emporter. Les rassemblements privés intérieurs et extérieurs demeurent également interdits.

Quant aux activités sportives, elles sont permises à l'intérieur seulement en solo, duo ou bulle familiale, et autorisées à l'extérieur pour un maximum de 8 personnes avec masque obligatoire.

Le premier ministre demande toutefois aux policiers de la région de l'Outaouais de maintenir les contrôles aléatoires au niveau des ponts interprovinciaux pour éviter que des résidents d'Ottawa ne viennent profiter de l'ouverture des commerces de l'autre côté de la rivière de l'Outaouais.

Évidemment, la situation est plus grave en Ontario. Donc, on demande aux policiers de continuer à faire de la surveillance sur une base aléatoire. Les gens d'Ottawa doivent continuer à respecter les règles en vigueur en Ontario, ils ne sont pas supposés aller dans les commerces en Outaouais , a rappelé le premier ministre.

Malgré cet assouplissement, M. Legault demande aussi aux résidents de l'Outaouais de rester prudents.

On est en train de passer à travers la 3e vague. J’espère, dans les prochaines semaines, arriver avec un plan complet d’assouplissement [...]. On a tous hâte de se retrouver, mais en attendant je demande de rester prudent dans les prochaines semaines.

Plus de détails à venir...