L’anthropologue Serge Bouchard s'est éteint à 73 ans

L’anthropologue, auteur et animateur Serge Bouchard s’est éteint à l’âge de 73 ans.

Homme de radio, Serge Bouchard a animé des émissions phares de la radio de Radio-Canada telles que De remarquables oubliés, Une épinette noire nommée Diesel et Les chemins de travers.

C'est très difficile, on encaisse le choc. Je me fais à l'idée, ce n'est pas une mince affaire. Je lui ai parlé encore hier soir , a affirmé son ami Jean-Philippe Pleau au micro de Pénélope McQuade. Il coanimait l'émission de réflexion C'est fou avec M. Bouchard depuis plusieurs années.

L'émission était d'ailleurs sur pause depuis quatre semaines. Il avait très hâte de reprendre la radio. Il s'ennuyait de ses auditeurs, de moi, du recherchiste , a témoigné son ami.

Serge Bouchard est diplômé de l’Université Laval et de l’Université McGill. Il a étudié le savoir des chasseurs innus du Labrador et la culture des camionneurs au long cours dans le nord du Canada.

Sa bienveillance a marqué son œuvre, a marqué les Innus et les camionneurs auxquels il s’est intéressé tout au long de sa carrière. Une citation de :Jean-Philippe Pleau, coanimateur de l'émission C'est fou...

Un apport au savoir québécois

Sur la scène politique, plusieurs ont souligné l'apport de l'homme à la société québécoise. La ministre de la Culture, Nathalie Roy, a offert ses condoléances à la famille.

Sur Twitter, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n'a pas caché sa tristesse. J'envoie mes plus sincères sympathies à ses proches. Moi-même anthropologue de formation, j'ai pu constater de près l'apport de M. Bouchard au savoir québécois. Un grand intellectuel nous quitte , a-t-elle publié.

Serge Bouchard a écrit une vingtaine d'ouvrages dont L’homme descend de l’ourse, Mathieu Mestokosho, chasseur innu et C’était au temps des mammouths laineux. En 2011 et 2014, il a publié Elles ont fait l’Amérique et Ils ont couru l’Amérique, en collaboration avec sa défunte épouse Marie-Christine Lévesque.

Les chemins de travers, 25 juin 2000 Photo : Radio-Canada

Une année de deuil

Serge Bouchard a perdu sa deuxième femme et collaboratrice Marie-Christine Lévesque, morte d'une tumeur au cerveau à la fin de l'an dernier. La pandémie a été difficile pour l'anthropologue qui a d'ailleurs partagé ses états d'âme avec Radio-Canada en décembre.

Et là, je me retrouve tout seul, comme un petit pois chiche, en train de vieillir avec tous mes maux de corps, avec mon mal de dos, qui m'oblige à être en chaise roulante , a-t-il dit.

Alors vous me demandez comment ça va? Ça va comme ça peut. Je me débrouille fort bien dans ce deuil extrêmement difficile à vivre. Mais je le vis avec ma fille, qui a vingt ans.

La pandémie nous rappelle des choses élémentaires : la vie et la mort. Qui vit, qui meurt. Et nous l'avons en pleine face. Une citation de :Serge Bouchard, en décembre 2020

Les réflexions d’un anthropologue

Dans ses émissions, l’animateur partageait ses réflexions sur le quotidien, la vie et la société. Remplis de finesse, ses propos faisaient parfois sourire.

Méfiez-vous des gens qui commencent toutes leurs phrases en employant cette expression : ''Pour être franc et honnête'', ces gens-là ont quelque chose à cacher , avait lancé Serge Bouchard le 25 mai 1994, à l’émission Lieu commun.

L'anthropologue Serge Bouchard répond aux questions de l'animateur de Reflets d'un pays, Serge Cossette, le 28 août 1981 Photo : Radio-Canada

En 1999, à l’émission La vie d’artiste, la réalisatrice lui demande : sommes-nous libre? .

Un être humain n’est rien seul. Il est donc la somme de ce qu’il va apprendre. Il va être heureux dans une certaine stabilité. Donc c’est une relative aliénation , avait-il répondu.

