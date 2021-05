Les finalistes du Prix littéraire Trillium 2021 dévoilés

Seize titres, rédigés en français ou en anglais par des auteurs ontariens, figurent cette année parmi les finalistes.

Quatre prix seront décernés selon quatre catégories : les ouvrages de langue française, les ouvrages de langue anglaise, la littérature pour enfants de langue française et la poésie de langue anglaise.

Les finalistes du Prix littéraire Trillium en langue française. Photo : Ontario Créatif

Finalistes du Prix littéraire Trillium en langue française : Daniel Castillo Durante, Tango, Éditions L’Interligne

Nicole V. Champeau, Niagara... la voie qui y mène, Éditions David

Charles-Étienne Ferland, Métamorphoses, Éditions L’Interligne

Melchior Mbonimpa, Au sommet du Nanzerwé il s’est assis et il a pleuré, Éditions Prise de parole

Danièle Vallée, Sept nuits dans la vie de Chérie, Éditions David

Les finalistes du Prix du livre d’enfant Trillium en langue française. Photo : Ontario Créatif

Finalistes du Prix du livre d’enfant Trillium en langue française : Marise Gasque, La Neva pour se retrouver, Éditions L’Interligne

Micheline Marchand, Perdue au bord de la baie d’Hudson, Éditions David

Éric Mathieu, Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille, Éditions L’Interligne

« La vision, la créativité et le dévouement de nos auteurs de talent et de nos éditeurs contribuent à faire rayonner, sur le territoire national et aux quatre coins du monde, la diversité et la singularité des récits qui composent notre histoire », a déclaré la ministre des Industries du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture de l’Ontario, Lisa MacLeod.

Parmi les œuvres de langue française qui sont candidates au Prix Trillium cette année, nous retrouvons des ouvrages de Melchior Mbonimpa, de Daniel Castillo Durante et de Danièle Vallée.

Le Prix Trillium récompense depuis 1994 les écrivaines et écrivains francophones de l’Ontario ainsi que leurs éditeurs. Les lauréats du prix recevront 20 000 $, tandis que leurs éditeurs toucheront 2500 $ pour faire la promotion des livres couronnés.

Parmi les lauréats des éditions précédentes, on compte des auteurs de renommée internationale et des étoiles montantes comme Margaret Atwood, Marguerite Andersen, Daniel Poliquin et François Paré.

Les noms des lauréats seront dévoilés le 15 juin prochain, lors d’un événement diffusé en ligne.