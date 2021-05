Traite de personnes : un projet de loi qui augmente les pouvoirs policiers inquiète

Des groupes d’activistes, des militants communautaires et des organisateurs de manifestations contre le racisme anti-Noirs et anti-Asiatiques demandent au gouvernement ontarien de retirer le projet de loi 251 qui élargira les pouvoirs de la police.

Le projet de loi 251  (Nouvelle fenêtre) a été présenté par la procureure générale de l'Ontario Sylvia Jones à l'Assemblée législative le 22 février, lors de la Journée nationale de sensibilisation à la traite des personnes. Selon le gouvernement, plus de la moitié des cas de trafic de personnes signalés au pays se trouvent en Ontario.

La législation obligerait les hôtels à tenir un registre des clients et à permettre à la police d'y accéder plus facilement.

Il permet également aux policiers et agents des Premières Nations d'accéder plus rapidement au registre d'un hôtel s'il y a des motifs raisonnables de croire que ces informations aideront à localiser ou à identifier une personne qui est actuellement victime de la traite des personnes ou qui court un risque imminent de l'être .

Plus de discrimination?

Plus de 70 groupes d'activistes ont signé un appel pour que tous les partis rejettent ce projet de loi. Celui-ci a passé la deuxième lecture en avril. Le comité permanent de la justice doit l’étudier plus en profondeur les 12 et 13 mai.

Selon eux, ce projet de loi augmentera la discrimination envers les travailleurs et travailleuses du sexe, le profilage racial et le racisme. Les groupes demandent au gouvernement de plutôt rediriger les ressources qui seraient allouées à la police vers les communautés marginalisées et les organisations leur venant en aide.

Elene Lam Photo : Radio-Canada

Selon Elene Lam de l’organisme Butterfly - Asian and Migrant Sex Workers Project, cette loi ne protégera pas la victime de la traite humaine.

Les policiers pourraient inspecter n’importe où et à tout moment sans mandat et même forcer les gens à leur parler, sous peine d’une amende de 50 000 $. Ils ont également le pouvoir d’obtenir les informations sur les clients de l’hôtel et potentiellement des Airbnb sans aucune ordonnance du tribunal , explique-t-elle.

Nous savons que les efforts de lutte contre la traite des personnes menés par les forces de l'ordre en Ontario visent les hommes et les femmes pauvres, jeunes et racialisés - souvent des travailleurs du sexe migrants - à des fins de surveillance, d'arrestation et de poursuites sans s'attaquer véritablement aux causes profondes de la traite des personnes , estime pour sa part Sandra Ka Hon Chu du HIV Legal Network.

Naomi Sayers Photo : Radio-Canada

Naomi Sayers en sait quelque chose. Aujourd'hui avocate à Sault-Sainte-Marie, la jeune femme autochtone a auparavant été travailleuse du sexe dans une région où il y avait de la traite de personnes, et voyageait régulièrement.

Si la police me rencontrait, elle aurait probablement pensé que j’étais une victime, parce que jeune, Autochtone et dans cette région là de surcroît , raconte-t-elle. Le problème, selon elle, c’est que pour écrire ce genre de loi, il n’y a pas de consultation des personnes concernées pour comprendre les situations.

Les travailleuses du sexe voyagent d’une ville à l’autre, elles ont des réseaux qui permettent de savoir dans quel hôtel aller, qui est le plus accueillant, etc. , ajoute-t-elle.

Mme Sayers, estime aussi que ce projet de loi, qui vise au départ à soutenir les victimes, risque de détourner les ressources vers la police. Parce que chaque fois que vous avez une nouvelle loi qui entre en vigueur donnant plus de pouvoirs à la police, il va falloir la former à ce sujet, embaucher davantage , précise-t-elle.

Le message sur cette affiche : « Cela se produit dans nos communautés ». Il s'agit d'un pamphlet de sensibilisation fait par le Centre canadien. Photo : Affiche de prévention et de sensibilisation du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes

Encore aujourd'hui, elle dit connaître la discrimination basée sur le stéréotype, en tant que femme d’affaires célibataire voyageant seule et autochtone. Quand je m’enregistre dans une chambre d’hôtel, je suis confrontée à des frais d’hôtel exorbitants. D’autres fois je vais aller manger dans un hôtel où je ne dors pas, et la sécurité va venir me voir pour me demander si je reste dans cet hôtel , dit-elle.

Le gouvernement aurait dû consulter les travailleuses du sexe elles-mêmes selon l'avocate. Elles connaissent la meilleure façon de surveiller les victimes de la traite des êtres humains, elles connaissent le réseau, et reconnaissent une fille qui est nouvelle et si elle se fait exploiter.

Dans un témoignage, la travailleuse du sexe Lin Chan, qui a été arrêtée l'année dernière en Ontario, raconte son traumatisme. Quand les policiers m'ont arrêtée, ils ont fouillé toutes mes affaires et ont pris mon argent. Les 7000 $ que la police a pris étaient le revenu que j'avais gagné pendant deux mois. Pourquoi m'ont-ils arrêté et pris mon argent alors que la police a dit qu'ils me protégeaient? , demande-t-elle.

Des mesures de prévention

Gary Kinsman, de la No Pride In Policing Coalition, un groupe d'activistes queer et trans soutenant le définancement et l'abolition de la police, estime pour sa part qu’il faudrait mettre davantage de mesures de prévention.

La prévention revient à donner davantage de ressources comme du logement, des refuges, des traitements contre les narcotiques, des services de santé, etc. , illustre-t-il.

Gary Kinsman Photo : Radio-Canada / Olivia Stefanovich/CBC

Même son de cloche du côté de Kathleen Jodoin, qui est la directrice des Services aux victimes du district de Nipissing.

Elle travaille avec des victimes de la traite de personnes, mais s’inquiète aussi au sujet du projet de loi. C’est certain qu’on a besoin de plus d’attention du gouvernement, mais je ne suis pas sûre que cette stratégie soit la meilleure pour y remédier, notamment parce que cela associe la traite avec les travailleurs du sexe , dit-elle.

Selon elle, ce genre de loi ne prend pas en compte l’autodétermination des femmes, en se concentrant davantage sur un sauvetage , mais non sur la suite des choses. Les récits nous parlent des sauvetages, mais rarement des ressources de soutien qui arrivent ensuite pour éviter que quelqu’un ne retombe dans l’engrenage, explique-t-elle.

Elle ne nie pas que le rôle de la police dans les enquêtes demeure important, mais considère qu’il faudrait d’abord se concentrer sur les problèmes systémiques causant la violence faite aux femmes.

L'Ontario est une plaque tournante de la traite de personnes au Canada. Photo : Getty Images / sestovic

Je suis également préoccupée par le fait que cette loi s’éloigne d’une approche fondée sur les droits de la personne, de la santé et de la sécurité. Une citation de :Kathleen Jodoin, directrice des Services aux victimes du district de Nipissing

Son organisme, comme d'autres dans le milieu, préconise plutôt un meilleur accès à du logement abordable et des services sociaux notamment, mais aussi d’être consulté. J’ai également un doute sur le fait que des personnes ayant vécu ces expériences aient été consultées. Et je pense que les personnes qui ont vécu cela devraient participer de manière significative à toutes les étapes de développement des stratégies pour lutter contre la traite de personne , conclut-elle.

Le gouvernement réagit

La sollicteure générale de l'Ontario, Sylvia Jones, demande aux groupes de relire attentivement le projet de loi et assure que ce dernier cible tout d'abord les jeunes victimes de la traite humaine et non celles et ceux qui ont choisi de travailler dans l'industrie du sexe.

Nous avons dit très clairement que les changements que nous proposons sont très axés sur la cohorte des jeunes. Il ne s'agit pas de viser des adultes qui ont choisi d'exercer le sexe comme profession.

Elle ajoute que, selon elle, la moyenne d'âge des victimes de la traite humaine est de 13 ans et qu'il y a urgence à agir. Toujours selon Mme Jones, 40 % de la traite de personnes au pays se produit en Ontario.

Dans un courriel distinct, le porte-parole de la sollicteure générale, Stephen Warner, affirme que des organismes sont consultés dans le développement de la stratégie.